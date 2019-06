Al via il tour da Caracalla “Non ne farò un disco per protesta”

Beach volley - World Tour 2019 Varsavia. Il ritorno dei big azzurri nel “piccolo mondiale” in Polonia : E’ un “piccolo mondiale” a tutti gli effetti a meno di due settimane dal Mondiale vero in programma ad Amburgo, il torneo 4 stelle che si disputa da oggi a domenica a Varsavia in Polonia. Per l’ItalBeach è un momento importante perchè contemporaneamente fanno rientro nel circuito mondiale entrambe le squadre di punta dei due settori dopo un periodo più o meno lungo di stop a causa di problemi fisici. In campo maschile ...

Ciclismo - Viviani sprinta : “voglio la prima maglia gialla al Tour. Il declassamento di Orbetello? Mi sono ammazzato…” : Il velocista italiano ha parlato del prossimo Tour de France, soffermandosi anche su cosa non sia andato per il verso giusto al Giro Il Giro d’Italia è ormai alle spalle, Elia Viviani adesso non ha altro in mente che non sia il Tour de France. Il prossimo 6 luglio si parte con la prima tappa di Bruxelles, in palio ci sarà la prima maglia gialla e il velocista italiano ha tutta l’intenzione di prendersela. LaPresse Si tratterà ...

Ciclismo - Elia Viviani : “Sogno la vittoria nella prima tappa del Tour de France. Ho voglia di riscattarmi dopo il Giro” : Non è stato senza dubbio un grande Giro d’Italia per il campione nazionale del pedale Elia Viviani. Il velocista della Deceuninck-Quick Step non è riuscito a centrare il bersaglio grosso come avrebbe sperato, risentendo probabilmente del declassamento della tappa di Orbetello, dopo il quale lo stesso veronese ha dichiarato di aver perso un po’ di sicurezza. In cerca, quindi, di un riscatto e, con spirito di rivalsa, che il ciclista ...

Tiziano Ferro annuncia tutte le date del tour 2020 : al via da Lignano Sabbiadoro : Il cantautore Tiziano Ferro, molto amato dai suoi fans e estremamente seguito sui propri social network (su Instagram conta più di un milione di 'seguaci') ha annunciato attraverso un filmato pubblicato in Rete le date dei concerti del suo prossimo tour. 'Tzn 2020' lo vedrà protagonista nella stagione estiva del prossimo anno nei principali stadi italiani. Il nuovo singolo 'Buona (cattiva) sorte' Il cantautore laziale proprio venerdì scorso, 31 ...

Due punti è il nuovo singolo di Calcutta prima del tour al via da Treviso (audio e testo) : Il nuovo singolo di Calcutta è Due punti. Il brano arriva a sorpresa e non fa parte di Evergreen, suo ultimo disco di inediti rilasciato un anno fa e che ha fatto suonare anche nel concerto che ha tenuto allo stadio di Latina, la sua città di origine. Che qualcosa bollisse in pentola era apparso chiaro dagli ultimi post pubblicati sui social, nei quali l'artista lasciava intendere di essere a lavoro su qualcosa di nuovo che sarebbe ...

Di Maio : aiutatemi con la Lega. Gelo con Di Battista che rinvia il tour : IL RETROSCENA ROMA Quando lo tirano su di morale è il primo a dire: «Abbiamo toccato il fondo, ora dobbiamo, e possiamo, solo rimbalzare». E dunque ripartire con una nuova...

Golf - PGA Tour 2019 : Tiger Woods - Justin Rose e Rory McIlroy al via del Memorial Tournament nell’Ohio : Il PGA Tour è a Dublino. Sembra strano a dirsi, ma è così. La Dublino di cui si parla, però, non è la capitale dell’Irlanda, bensì un sobborgo di Columbus, nell’Ohio, che conta poco più di 40.000 abitanti. E’ qui che si tiene il Memorial Tournament: si tratta della terra di Jack Nicklaus, che ha deciso, nel 1976, di dar luce al percorso del Muirfield Village Golf Club sul quale l’anno scorso ha trionfato Bryson ...

Ariana Grande sta male - rinviate alcune date dello Sweetener Tour : “Sono davvero devastata” : Ariana Grande sta male ed è stata costretta dai medici a rinviare alcune date di quello Sweetener Tour che ha più volte confessato non essere in grado di affrontare serenamente. I problemi di salute della popstar sono ormai noti: affetta da ansia da stress post traumatico in seguito ai fatti di Manchester di due anni fa, quando un attentatore fece 22 morti alla fine di un suo concerto, la popstar ha apertamente dichiarato che lo Sweetener ...

Sfera Ebbasta : al via a giugno il tour estivo! : Ecco dove e quando andare a sentirlo The post Sfera Ebbasta: al via a giugno il tour estivo! appeared first on News Mtv Italia.

Al via il Tour delle Spice Girls : Victoria e David Beckham inviano un messaggio - : Novella Toloni Prima il calciatore inglese ha postato sui social una dedica speciale al gruppo, poi Victoria Beckham, ex componente del gruppo, ha condiviso con i follower una foto con i suoi personali auguri alle compagne per la nuova avventura musicale Tutto è pronto per il concerto che, questa sera, segnerà il ritorno sul palco delle Spice Girls. Stasera al Croke Park di Dublino prenderà, infatti, il via il Tour ufficiale della ...

Al via “Per un milione Tour” dei Boomdabash : Sulla scia del grande successo dello speciale concerto - evento "Boomdabash & Friends" che ha travolto l'Alcatraz di Milano lo scorso 9 Maggio i Boomdabash non intendono fermarsi e tornano alla dimensione live annunciando il loro "Per un milione tour", una prima tranche di date dal vivo che dal 21 Maggio vedranno la band protagonista per tutta l`estate fino a Settembre in giro per l`Italia tra principali club, Festival e Summer Arena. Tra ...

Voli - hotel - tour e prezzi : Google crea il portale viaggi : Google Viaggi, la pagina principale della nuova piattaforma di pianificazione Viaggi (foto: screenshot da Viaggi) Come spesso succede, quando Google ha tanti prodotti differenti che orbitano attorno allo stesso argomento, li raggruppa in un unico grande progetto. Nasce così Viaggi, un’unica interfaccia accessibile via web che riunisce in se le funzioni necessarie per pianificare un Viaggio, già preesistenti nel portafogli di Google ...