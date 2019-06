Tuffi | Grand Prix Bolzano 2019 | programma | orari e tv Il calendario completo

Tuffi - Grand Prix Madrid 2019 : la Cina domina - l’Italia con troppi errori in Spagna : La tappa spagnola del World Grand Prix 2019 di Tuffi fa parte dell’album dei ricordi. La pisCina di Madrid è stata teatro delle esibizioni dalla piattaforma e dal trampolino e ciò che si sa già da tempo ha avuto conferma nel weekend iberico. Cina e ancora Cina. Nonostante la selezione asiatica si sia presentata con le seconde linee, la loro presenza è stata importante e costante ai piani alti. In particolare, dalla piattaforma maschile, ...

Tuffi - Grand Prix Madrid 2019 : Giovanni Tocci sfiora il podio a Madrid - quinto Lorenzo Marsaglia. Noemi Batki centra la finale : Solo cinque centesimi di punto. Questa è la distanza che divide Giovanni Tocci dal podio nella quarta tappa del Grand Prix 2019 di Tuffi a Madrid. Il calabrese ha chiuso al quarto posto nei 3 metri maschili, in una finale che aveva visto anche la partecipazione di Lorenzo Marsaglia, quinto alle spalle del connazionale. La vittoria è andata al sudcoreano Woo Haram con il punteggio totale di 457.60. Una gara dominata dal tuffatore asiatico, che è ...

Tuffi - Grand Prix Bolzano 2019 : Tania Cagnotto vuole essere ancora profeta in patria : Il Centro Federale di Bolzano è pronto, come da tradizione, per ospitare la quinta tappa del Fina Diving Grand Prix 2019 dopo Rostock, Calgary, Mission Viejo, e Madrid.Una tappa importante in casa Italia, che schiererà quasi al completo la ‘formazione titolare’ se così si può dire e vuole provare a fare bene nella classifica finale di alcune specialità. Al cospetto di atleti forti, ma non i migliori al mondo in assoluto. C’è ...

Tuffi grandi altezze - World Series Polignano 2019 : i successi di Hunt e di Iffland. De Rose è ottimo quarto : Dopo le gelide acque del porto di Dún Laoghaire a Dublino, il circuito internazionale dei Tuffi dalle grandi altezze ha fatto rotta verso una sede ormai tradizionale nel panorama internazionale. Nel luogo dove le case emergono dalle scogliere, a Polignano a Mare, in Puglia, la casa europea del cliff diving, le World Series sono andate in scena per il terzo appuntamento stagionale. Una tappa particolare, caratterizzata dall’atipica ...

Tuffi - World Series Montreal 2019 : Cina grande protagonista nella prima giornata : La prima giornata della terza tappa delle World Series di Tuffi a Montreal si è aperta nel segno della Cina. Tre vittorie sulle quattro gare disputate per la nazionale cinese, che ha mancato l’en plein per il successo della coppia nordcoreana nel sincro femminile dalla piattaforma. Shi Tingmao e Wang Han non sembrano avere rivali nel sincro donne dai tre metri. La coppia cinese ha vinto ancora, imponendosi con un punteggio totale di 327.00 ...

Tuffi - World Series 2019 : terzo appuntamento stagionale a Montreal. Grande sfida tra i migliori del mondo : Tornano le World Series 2019 con la terza tappa stagionale. I migliori tuffatori del mondo si danno appuntamento a Montreal per una tre giorni (26-28 Maggio) che promette Grande spettacolo. Nelle precedenti tappe di Sagamihara e Pechino è stata la Cina a recitare il ruolo della nazione dominatrice. I tuffatori cinesi hanno monopolizzato il gradino più alto del podio e vogliono ripetersi anche in quel di Montreal. Si prospetta una Grande sfida ...

Tuffi - Grand Prix Mission Viejo 2019 : Oro! Maicol Verzotto ed Elena Bertocchi chiudono in trionfo nel synchro misto : Mancava solo un metallo per coronare un weekend con i fiocchi a Mission Viejo: quello più pregiato, dopo tre argenti e un bronzo. All’ultimo respiro, all’ultimo sospiro, e anche all’ultimo tuffo, è arrivato. Nella prova mista dal trampolino 3 metri synchro, grazie a Elena Bertocchi e Maicol Verzotto, già oro europeo 2017 a Kiev e splendidi protagonisti in California. Gli azzurri, sempre in testa dall’inizio alla fine, con ...

Tuffi - Grand Prix Mission Viejo 2019 : piovono medaglie azzurre - Noemi Batki bronzo dalla piattaforma : Un’altra Grande conferma. Noemi Batki agguanta uno splendido bronzo in una finale della piattaforma di alto livello, a Mission Viejo, nella giornata conclusiva della terza tappa del FINA diving Grand Prix 2019. La triestina duella a lungo con Amy Magana (USA) per l’argento, commette un paio di errori (non vistosi), ma chiude la sua prova alla Grande col doppio e mezzo rovesciato raggruppato, mentre avrebbe potuto essere pagata ...

Tuffi - Grand Prix Mission Viejo 2019 : altro secondo posto per l’Italia con Maicol Verzotto e Noemi Batki nel synchro misto dalla piattaforma : La nottata (italiana) dei secondi posti. E che secondi posti. Brillano quelli di Elena Bertocchi dal trampolino 3 metri, dopo una splendida gara, e della coppia Verzotto-Batki dalla piattaforma 10 synchro misto. Tutto questo è avvenuto nella prima giornata di Finali durante la terza tappa del FINA Diving Grand Prix 2019, disputata ieri a Mission Viejo, in California. Oggi, domenica 14, gran chiusura. Giornata lunga quella di sabato, con tante ...

Tuffi - Grand Prix Mission Viejo 2019 : Elena Bertocchi splendida seconda dal trampolino 3 metri : Una gara in crescendo, un Grande podio, un’ottima esecuzione su quattro rotazioni (e mezza…) e pazienza per quel doppio e mezzo indietro che ha aperto le danze, discreto/buono, ma non privo di sbavature, che probabilmente è costato il trionfo. Poco male. Elena Bertocchi, milanese, classe ’94, tre ori europei e un bronzo iridato (da 1 metro) in una carriera ancora giovane a livello senior, si prende il primo podio stagionale nel ...

Tuffi - Grand Prix Mission Viejo 2019 : Noemi Batki e Chiara Pellacani quarte dalla piattaforma synchro : Prima Grande giornata di finali al Marguerite Acquatic Complex Centre di Mission Viejo (California del sud, vicino al confine messicano), fresco di restauro nel 2018 (inaugurato ufficialmente oggi alla presenza della leggenda Greg Louganis, che qui è ‘professionalmente’ cresciuto). Nell’ultimo atto della piattaforma synchro 10 metri donne, Noemi Batki, veterana plurimedagliata di lungo corso nata a Budapest e cresciuta a ...

Tuffi - Grand Prix Mission Viejo 2019 : Noemi Batki in finale dalla piattaforma - Lorenzo Marsaglia fuori in semifinale : La “notte italiana” porta una Grande notizia da Mission Viejo, California del sud, Stati Uniti, dove si è appena conclusa la seconda giornata di gare nella la terza tappa del FINA Diving Grand Prix 2019. Noemi Batki, infatti, dopo una eliminatoria difficile, ma comunque superata, vola brillantemente all’ultimo atto della gara nella piattaforma dieci metri donne. Non ce la, invece, Lorenzo Marsaglia, eliminato nella semifinale ...