Tiro con l’arco | Mondiali 2019 | programma | orari e tv di martedì 11 giugno Tutti gli

(Di martedì 11 giugno 2019) I Campionati del Mondodicon l’arco proseguono quest’oggi,11, con una seconda giornata di gare dedicata ai primi turni a eliminazione diretta dell’arco olimpico e alle qualificazioni del compound. Si comincia a fare sul serio a ‘s-Hertogenbosch (Olanda) con il primo turno delle gare a squadre maschili e femminili, in cui i terzetti azzurri sono chiamati a vincere per accedere agli ottavi di finale decisivi per la qualificazione olimpica a Tokyo 2020. Prime frecce della rassegna iridata per i compoundisti italiani, che proveranno a ben figurare per guadagnarsi una posizione favorevole nei vari tabelloni. Le competizioni odierne non saranno trasmesse in diretta televisiva, ma sarà possibile seguirle su OASport tramite la nostra DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale per non perdere neanche una ...

