liberoquotidiano

(Di martedì 11 giugno 2019) Palermo, 11 giu. (AdnKronos) - "Ormai non ci sorprende più niente. Due giorni fa Rai Due, nel programmaha trasmesso un indegno attacco alla memoria di Giovannie Paolo. Non ce lo aspettiamo in generale da qualsiasi televisione, in particolare dal servizio pubblico. Legger

TV7Benevento : Rai: Musumeci, 'a Realiti oltraggio intollerabile a Falcone e Borsellino' (2)... - TV7Benevento : Rai: Musumeci, 'a Realiti oltraggio intollerabile a Falcone e Borsellino'... - pantecho : “Il #PontesulloStretto di #Messina va fatto, disponibili 100 miliardi”. Non l'ha detto Danilo Toninelli.… -