LIVE Usa-Thailandia 7-0 calcio femminile | Mondiali 2019 in DIRETTA | doppiette di Morgan

oasport

(Di martedì 11 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA63′ Conclusione di prima della Ertz abbondantemente fuori. 61′ Ci prova con un sinistro a giro deviato la subentrata Press. 58′ Doppio cambio per gli Stati Uniti: entrano Lloyd e Press, escono Lavelle e Heath. 56′ GOOOOOOL USA!! Stati Uniti dilaganti, 7-0 marcato da Lavelle su assist di Mewis. 55′ GOOOOOOOOL USA!! Cross dalla sinistra di Dunn, tiro di Lavelle murato ma sulla ribattuta arriva come un falco Mewis che firma il 6-0 statunitense. 53′ GOOOOOOOL USA!!realizza il suo secondo gol di serata con un tocco da due passi, 5-0 Stati Uniti. 50′ GOOOOOOOL USA!! Sinistro di Mewis che si insacca in rete con una deviazione per il 4-0 statunitense. 48′ Sempre Stati Uniti a trazione offensiva, non cambia il canovaccio. 46′ Inizia la ripresa! 47′ Finito il primo ...

zazoomblog : LIVE Usa-Thailandia 3-0 calcio femminile Mondiali 2019 in DIRETTA: Horan cala il tris! - #Usa-Thailandia #calcio… - zazoomnews : LIVE Usa-Thailandia 0-0 calcio femminile Mondiali 2019 in DIRETTA: si parte! - #Usa-Thailandia #calcio #femminile - OA_Sport : LIVE Usa-Thailandia calcio femminile, Mondiali 2019 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale -