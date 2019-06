In Alabama arriva la castrazione chimica per chi abusa di minori sotto i 13 anni

huffingtonpost

(Di martedì 11 giugno 2019) La governatrice dell’Kay Ivey ha firmato la legge che obbliga i condannati per reati sessuali contro idi 13a cominciare laun mese prima della loro scarcerazione, a proprie spese.Il provvedimento prevede che gli interessati continuino il trattamento finché una corte non valuti che non sia più necessario. “La legge è un passo verso la protezione dei bambini in”, ha commentato Ivey.Laè definita nel provvedimento come “la somministrazione di farmaci che riducono, inibiscono o bloccano la produzione di testosterone, ormoni o altre sostanze chimiche” al fine di rimuovere l’interesse sessuale e rendere impossibile ad una persona compiere atti sessuali.Secondo la legge, se un determinato autore del reato sceglie di non ricevere più il trattamento, ...

