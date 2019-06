Il pessimismo delle cancellerie I segnali da Roma non bastano | così procedura Ue

huffingtonpost

(Di martedì 11 giugno 2019) “Pensiamo che l’Italia si stia muovendo in una direzione sbagliata. Quindi dobbiamo prendere decisioni rilevanti in questo campo. Penso che l’Italia rischia di essere nei prossimi anni nellaper i disavanzi eccessivi”, dice Jean Claude Juncker. Per come la vedono a Bruxelles, al momento niente sembra si frapponga tra l’Italia e ladi infrazione per debito che l’Ecofin (il consiglio dei ministri finanziari dell’Ue) dovrebbe far scattare il 9 luglio prossimo. La strada è tutta in salita, confermano ad Huffpost con rammarico alcune fonti italiane di governo più inclini alla trattativa con l’Europa.Ildipende in parte dal via libera arrivato oggi dal Comitato economico e finanziario, la riunione degli sherpa degli stati membri tutti compatti a dire: sì, l’Italia merita la ...

