Guardiola Juventus | pesante indiscrezione | “Pep alla Juve? Si | ci siamo”

Mattioli : 'Sarri non sarà l'allenatore della Juventus - per Guardiola dovremmo esserci' : La telenovela sul nuovo allenatore della Juventus prosegue. Infatti, in molti sostenevano che ieri sarebbe arrivato il via libera dal Chelsea per lasciar partire Maurizio Sarri. In realtà, su questo fronte non si è ancora sbloccato nulla, e pare che adesso il nodo da sciogliere riguardi il sostituto del tecnico toscano sulla panchina londinese. Perciò, probabilmente, per conoscere il nome del nuovo allenatore bianconero bisognerà aspettare ...

Grazie a Guardiola - in un mese la Juventus è cresciuta del 30% in Borsa : Ci sono due coppie di mondi paralleli in questa storia. Due mondi diversi, distinti e distanti, che però si parlano. Anzi che si marcano stretto, come nel calcio all’italiana del secolo scorso. La prima coppia è composta dalla Juventus intesa come squadra di calcio, coi suoi tifosi, il suo fuoriclasse Cristiano Ronaldo, l’ossessione per la Champions League che manca da 23 anni, l’attesa estenuante per il nome del nuovo allenatore. La più forte ...

Juventus - Guardiola o Sarri : una panchina per due : Prosegue senza sosta l'incessante rincorsa al misterioso nome che sarà il nuovo allenatore della Juventus per la stagione 2019/2020. Il successore di Allegri avrà una pesante eredità da raccogliere, dati gli 11 trofei ottenuti in 5 anni dal tecnico livornese alla guida della Juve. Dall'esonero di mister Max fino ad oggi le voci si rincorrono giorno dopo giorno a caccia del nome giusto e di colui che per primo c'azzeccherà e darà al mondo del ...

Gennarelli : 'Guardiola è ancora il primo nome per la Juventus' : La Juventus non ha ancora risolto il rebus legato al nuovo allenatore. Molti media danno Maurizio Sarri come favorito per sostituire Massimiliano Allegri, ma i bianconeri starebbero ancora aspettando il via libera del Chelsea per lasciar partire il tecnico toscano. Dunque forse non resta che attendere le prossime ore per capire come evolverà la vicenda. Intanto, in attesa che si risolva la questione magari con l'arrivo di un comunicato ...

Juventus - vertice decisivo per Sarri Ma la quota di Guardiola scende : vertice decisivo per il futuro di Maurizio Sarri in ottica Juventus. Marina Granovskaia, plenipotenziaria del Chelsea, e Fali Ramadani, rappresentante dell'allenatore... Segui su affaritaliani.it

Allenatore Juventus - Guardiola chiude la porta : “non esiste posto migliore del City” : Allenatore Juventus – “Credo che non ci sia un posto migliore al mondo dell’Inghilterra dove allenare. Posso paragonarla con la Germania e la Spagna. Non sono stato in altre Nazioni, ma penso che in Italia la situazione è abbastanza simile alla Spagna”. Sono le dichiarazioni dell’Allenatore del Manchester City, Pep Guardiola, in un’intervista pubblicata sul profilo Twitter del club inglese. “In ...