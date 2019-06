Fuga in auto a San Severo | giovani armati pronti a fare fuoco

ilgiornale

(Di martedì 11 giugno 2019) Maria Girardi I Carabinieri dovranno verificare le motivazioni del possesso del fucile e della pistola Nell'ambito dei controlli continui e serrati dei Carabinieri della compagnia di San, in particolare nelle aree maggiormente isolate della città, i militari della Sezione Radiomobile hanno tratto in arresto due soggetti. Si tratta di Antonio Minchillo, censurato di 35 anni e di Giuseppe Tempesta, incensurato classe '92. Gli imputati, inin, sono stati accusati di detenzione illecita di un fucile alterato e con matricola abrasa e di una pistola a tamburo calibro 38 special oggetto di furto. Durante un giro di controllo in tarda serata nella zona A.S.I. del Comune in provincia di Foggia, gli uomini dell'Arma hanno notato un'vettura Fiat Punto, con a bordo due persone, giungere a forte velocità. Insospettiti da tale comportamento, i Carabinieri hanno ...

