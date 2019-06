F1 | Jolyon Palmer | “Sebastian Vettel a Montreal ha meritato la punizione | continua a

oasport

(Di martedì 11 giugno 2019) La saga trae Sebastianè giunta al suo ennesimo capitolo. L’ex pilota di Formula Uno, ora commentatore tecnico della BBC, non ha risparmiato le sue consuete (e durissime) critiche nei confronti del pilota della Ferrari. Dopo il pesante attacco post-Gran Premio del Bahrein, l’inglese ha rincarato la dose dopo i fatti del Gran Premio del Canada, nel corso della trasmissione alla quale prende parte come opinionista. Il 28enne nativo di Horsham, che ha corso con la Renault (con risultati tutt’altro che indimenticabili) in due campionati, ha iniziato il suo discorso partendo dalla fine della gara canadese. “La reazione die le sue urla sono state veramente ridicole – esordisce l’ex pilota nel corso della sua rubrica settimanale sulla BBC, riportate da Marca.com – Posso immaginare che si trattasse di una reazione emotiva ...

_zhoumi : @tvescript JOLYON PALMER BUTTA SEMPRE MERDA SU SEB E NON CAPISCO PERCHÉ -