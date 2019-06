E3 2019 Square Enix a tutto gas | da Final Fantasy 7 Remake a Marvel’s Avengers

E3 2019 nel segno di Marvel’s Avengers : primo trailer e uscita da Square Enix : Non solo l'incredibile remake di Final Fantasy 7. Anche Marvel's Avengers ha contribuito a far brillare la conferenza Square Enix in occasione dell'E3 2019. Lla compagnia nipponica ci aveva promesso che sarebbe stata la fiera videoludica più prestigiosa al mondo ad ospitare il primo trailer dell'avventura poligonale dedicata ai Vendicatori Marvel. Così, come vi dicevamo, è stato, grazie ad un filmato che ha saputo certamente conquistare tutti i ...

E3 2019 : alle 2 : 45 dell'11 giugno in diretta con EuroLive Speciale Conferenza Square Enix : Nella notte fonda di domani ci sarà spazio per uno degli ultimi eventi a livello di conferenze, con l'appuntamento organizzato da Square Enix.Sicuramente il piatto forte della proposta della compagnia sarà legato principalmente a due nomi: Final Fantasy VII Remake e Marvel's Avengers. Il primo gioco non ha bisogno di presentazioni ma dopo l'annuncio della data di uscita ha ancora molti dubbi da dipanare. Il secondo gioco, invece, è un autentico ...

Streaming E3 2019 di Square Enix : come guardare la conferenza e cosa aspettarsi : L'E3 2019 di Square Enix è alle porte! Dopo aver assistito alle conferenze di Electronic Arts, Bethesda e soprattutto Microsoft, sarà la casa del Chocobo a tenere banco in quel di Los Angeles, con un media briefing che ha il compito di mostrare al mondo - e alla stampa - tutte le novità che la compagnia dagli occhi a mandorla ha in serbo per il futuro. Un futuro che, tra le altre cose, fa rima con il remake di Final Fantasy VII. A sorpresa, ...

Secondo teaser trailer per Outriders - il misterioso gioco di Square Enix che sarà mostrato all'E3 2019 : Square Enix ha pubblicato il Secondo teaser trailer per il suo nuovo gioco che sarà rivelato durante la conferenza all'E3 2019, Outriders, riporta DSOGaming. Analogamente al primo teaser, questo Secondo mostra solo un personaggio umano in quella che sembra essere una camera criogenica.Da quanto abbiamo appreso finora, Outriders potrebbe essere il nuovo gioco tripla A su cui People Can Fly sta lavorando. Poco fa, il team ha annunciato di aver ...

Outriders è il nuovo e misterioso gioco di Square Enix - sarà mostrato all'E3 2019 : Square Enix ha recentemente pubblicato un trailer relativo ad Outriders, nuovo e misterioso titolo che sarà uno dei protagonisti dell'E3 2019.Come riporta Twinfinite, in realtà è dallo scorso mese che la compagnia ha iniziato a pubblicare alcuni post decisamente criptici al riguardo, con cui siamo venuti a conoscenza dell'esistenza di una spedizione sul pianeta Enoch. Tutti questi indizi sembrano culminare con la pubblicazione odierna, che ...

Dying Light 2 : novità sul gioco in arrivo all'E3 2019 - il publisher sarà Square Enix : Mentre l'E3 2019 si fa più vicino, Techland continua a lavorare all'atteso Dying Light 2, seguito dell'apprezzato primo capitolo atteso entro la fine del 2019.Ebbene, come riporta Gematsu, avremo notizie del titolo in occasione della fiera losangelina dell'E3 2019. A parlarne sarà Square Enix, da poco divenuto publisher del gioco in seguito alle trattative con Techland. Stando agli accordi Square Enix si occuperà delle copie destinate al mercato ...

Il gioco Marvel di Square Enix si chiamerà Marvel's Avengers e sarà tra i protagonisti dell'E3 2019 : Il gioco Marvel di Square Enix, precedentemente noto come The Avengers Project, è stato confermato tra i protagonisti dell'E3 2019 e si chiamerà Marvel's Avengers, riporta IGN. Non abbiamo ancora una data di uscita per Marvel's Avengers e nemmeno informazioni su pre-order o altri importanti dettagli sul gioco, ma ora sappiamo quando possiamo aspettarci un reveal completo.La notizia arriva da un nuovo account Twitter chiamato @PlayAvengers, che ...