E3 2019 | Pokémon Spada e Scudo si mostrano in un esclusivo video gameplay

Pokèmon Go : Le ricerche sul campo di Maggio 2019 : Maggio è arrivato e con esso le nuove ricerche sul campo per Pokèmon Go. Scopriamo insieme quali sono le richieste che i giocatori dovranno portare a termine per ricevere eventuali ricompense. Le ricerche sul campo di Maggio per Pokèmon Go Combatti in una palestra Combatti 5 volte in palestra Vinci 1 lotta in palestra Vinci 3 sfide in palestra Vinci 5 sfide in palestra Vinci un Raid Vinci un Raid di Livello 2 o ...