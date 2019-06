C' è l' accordo su tasse e sicurezza Ma l' Ue divide Conte e i vicepremier

affaritaliani

(Di martedì 11 giugno 2019) Luigi Di Maio, Matteo Salvini e Giuseppetornano a parlarsi faccia a faccia, per la prima volta dopo le europee e a due mesi dall'ultimo vertice politico. "Positivo", e' l'aggettivo che Di Maio e Salvini scelgono per definire il clima della riunione. E quando Salvini rientrando a casa dice ai cronisti di non aver "mai avuto dubbi" sulla prosecuzione Segui su affaritaliani.it

carlossartori19 : @Acidelius Sono d'accordo a condizione che si posaNO, PAGARE LE TASSE, I CONTRIBUTI DELL'IMPS, IL CANONE RAI, LE… - DottLeonardi : E' finita la riunione notturna di Conte Salvini Di Maio, accordo ritrovato, su cosa? dare pià soldi a chi non lavor… -