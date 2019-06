Calciomercato Cagliari | Cigarini rinnova | accordo via WhatsApp

calcioweb.eu

(Di martedì 11 giugno 2019)– Nell’era della tecnologia ci stiamo abituando a tutto. Ma un rinnovo di contratto vianon l’avevamo mai visto. E’ quanto successo acon il. Lo scambio di messaggi tra il presidente Giulini e il regista è tutto in un tweet del patron rosso-blu intitolato “deal done”, affare fatto. Parte il presidente (in inglese): “Abbiamo un?”. Risponde il giocatore: “Sì lo abbiamo”. “Grande Ciga, con te siamo in buone mani, anzi in piedi buoni”, la replica del numero uno della società. E Ciga ci sta: “Grazie pres, un mattoncino è messo”. Poi Giulini: “Ti aspetto domani per la firma“, seguito da un emoticon dicon l’occhiolino. Il giocatore è arrivato in Sardegna due stagioni fa. L'articolo...

