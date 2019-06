Beach Soccer | al via serie A | Sibilia torneo avvincente

Beach Soccer - European Games 2019 : i convocati dell’Italia. Azzurri a caccia della vittoria : Appuntamento importante in Bielorussia per la Nazionale italiana di Beach soccer: gli Azzurri, trionfatori ad Alghero nel 2018 nell’Euro League, si presenteranno al via degli European Games di Minsk come squadra favorita. Da riscattare l’edizione di quattro anni fa, chiusa al secondo posto alle spalle della Russia al termine di una finale davvero equilibratissima. Appuntamento dal 25 al 29 luglio, presenti otto squadre suddivise in ...