Vertice a tre | Conte prova a convincere i vice sulla manovra per far quadrare i conti 

Conte vuole un mandato pieno per trattare con l'Ue. Ma fatica a convocare il Vertice a tre : Il rompicapo del premier è “mi fido o non mi fido? Stanno con me o sono contro di me?”. Giuseppe Conte non ha ancora ricevuto quelle rassicurazioni piene che aveva chiesto ai due vicepremier Salvini e Di Maio nella famosa conferenza stampa dell’aut aut. In queste ore cruciali, che precedono un vertice a tre complicato da convocare e che segnano l’inizio della grande partita con l’Europa, il presidente del ...

Il governo cerca il rilancio. Partendo da un Vertice a tre : Riflettori puntati su Palazzo Chigi. Due gli appuntamenti cerchiati in rosso nell'agenda del governo: l'atteso vertice a tre di lunedì e la prima riunione del Consiglio dei ministri all'indomani delle elezioni europee, già fissata per martedì. Dopo le tensioni in campagna elettorale, arrivate ai livelli di guardia, e l'ultimatum lanciato ai leader di Lega e M5s dallo stesso presidente del Consiglio, si ritroveranno faccia a faccia domani il ...

Conte - Di Maio e Salvini : Vertice a tre per lanciare il Governo leghista : Dovrà essere un Governo più leghista e meno grillino. I rapporti di forza nella strana maggioranza, infatti, si sono ribaltati.

Vertice Putin-Kim Jong-un. Stretta di mano e forte sintonia tra i due leader : "Sono venuto a Vladivostok per discutere il percorso per una soluzione pacifica" della disputa sul nucleare, che per il mondo è un "interesse prioritario".

Stretta mano Putin-Kim - inizia Vertice : ANSA, - MOSCA, 25 APR - Il presidente russo Vladimir Putin e il leader nordcoreano Kim Jong-un si sono stretti la mano all'inizio del loro incontro a Vladivostok, in Russia. Al centro dei colloqui si ...

Libia - Conte convoca Vertice a palazzo Chigi con Moavero e Trenta : Roma, 12 apr., askanews, - Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ha convocato a palazzo Chigi un vertice sulla Libia con il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi e il ministro della ...

Libia - Vertice con Conte-Moavero-Trenta : 14.20 Convocato per oggi pomeriggio a Palazzo Chigi un vertice sulla Libia. Oltre al premier Conte è prevista la presenza dei ministri degli Esteri Moavero e della Difesa Trenta. Non si esclude che partecipi anche il vicepremier Di Maio. La riunione è convocata per le 16, dopo che il presidente del Consiglio riceverà al Senato il premio Donato Menichella.