Ursula Bennardo smentisce la crisi dopo la lettera per Sossio Aruta

tvzap.kataweb

(Di lunedì 10 giugno 2019) Getta i fan nel panico ladiper. La donna, attualmente incinta di loro figlia Bianca che arriverà a ottobre, ha infatti scritto un lungo messaggio per il suo compagno e lo ha affidato al settimanale DiPiù come riporta il sito Gossipetv. Secondo la dama del trovo over di Uomini e donne qualcosa sarebbe cambiato nell’atteggiamento del suo uomo ed è per questo che gli chiede alcune conferme in un momento delicato come la gravidanza, che spesso porta molte insicurezze alle donne: “Il nostro rapporto è un po’ cambiato” scrive“Ha avuto modo di diventare qualcosa di diverso, di più completo. Di strano, a volte. Qualcosa fatto delle nostre abitudini passate ma anche di nuove cose. Nel primo mese di gravidanza, ho notato un tuo cambiamento nei miei confronti. Mi hai cercata di meno, come se la mia pancia di donna ...

fainfocultura : Ursula Bennardo e Sossio Aruta di Uomini e Donne in crisi: 'ami ancora me e la bambina?' - Spettegol Ursula Bennard… - RitaRicette : Ursula Bennardo e Sossio Aruta di Uomini e Donne in crisi: “ami ancora me e la bambina?” - RitaRicette : Ursula Bennardo e Sossio Aruta di Uomini e Donne in crisi: “ami ancora me e la bambina?” -