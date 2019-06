Ursula Bennardo smentisce la crisi con Sossio | Leggete bene gli articoli e non solo

Ursula Bennardo smentisce la crisi dopo la lettera per Sossio Aruta : Getta i fan nel panico la lettera di Ursula Bennardo per Sossio Aruta. La donna, attualmente incinta di loro figlia Bianca che arriverà a ottobre, ha infatti scritto un lungo messaggio per il suo compagno e lo ha affidato al settimanale DiPiù come riporta il sito Gossipetv. Secondo la dama del trovo over di Uomini e donne qualcosa sarebbe cambiato nell’atteggiamento del suo uomo ed è per questo che gli chiede alcune conferme in un momento ...

Sossio Aruta ed Ursula Bennardo in Crisi! La Lettera di Lei! : Che cosa è accaduto alla coppia formata da Sossio Aruta ed Ursula Bennardo? La donna è disperata, aspetta una bambina e lui si è allontanato! La Lettera commuovente di Lei! L’ultima volta che abbiamo visto in televisione Sossio Aruta ed Ursula Bennardo, è stato quando i due felici, mostravano negli studi di Uomini e Donne, la prima ecografia del loro bambino. Dunque i telespettatori Mediaset hanno compreso che finalmente il calciatore è ...

Ami me e la bimba che aspetto? Ursula Bennardo scrive a Sossio Aruta : Ursula Bennardo e Sossio Aruta stanno aspettando la loro prima figlia, ma la ex dama del trono over di Uomini e Donne ha spedito una lettera al compagno, cambiato da quando lei è incinta. Si sono conosciuti a Uomini e Donne, si sono scoperti innamoratissimi a Temptation Island Vip e, ora, dopo una serie di alti e bassi, Ursula Bennardo e Sossio Aruta stanno per diventare genitori, ma la ex dama del trono over pare abbia ancora ...

Sossio e Ursula in crisi? La Bennardo spiazza : “Mi ami ancora?” : Sossio Aruta e Ursula Bennardo sono in crisi? Le parole di lei spiazzano Quella che ha Ursula Bennardo ha pubblicato sul settimanale DiPiù è una lettera che potrebbe far nascere molti dubbi non solo al destinatario della stessa, ma anche ai fan della coppia che nello studio di Uomini e Donne hanno annunciato di aspettare una bambina che nascerà a fine ottobre. Scrive così Ursula a Sossio Aruta: “Dimmi la verità, Sossio, mi ami ancora? ...

Temptation Island - ritornano Ursula e Sossio? Parla la Bennardo : Ursula e Sossio news: saranno presenti a Temptation Island? Rivedremo Sossio e Ursula a Temptation Island? I loro fan hanno chiesto se parteciperanno nuovamente al reality show di Canale 5 come concorrenti, ma è ovviamente impossibile che ciò avvenga, visto che la Bennardo è in dolce attesa. Un’esperienza del genere va fatta una sola volta nella […] L'articolo Temptation Island, ritornano Ursula e Sossio? Parla la Bennardo proviene ...

Ursula Bennardo di Uomini e Donne : “Pensavo sarei rimasta sola” : Uomini e Donne: Ursula Bennardo fa una rivelazione sul programma Ursula Bennardo ha partecipato per qualche anno al Trono Over di Uomini e Donne, il dating show ideato e condotto da Maria De Filippi su canale 5. Durante la sua lunga e burrascosa permanenza all’interno della trasmissione, la dama ha incontrato l’uomo della sua vita, Sossio Aruta, da cui ora aspetto un figlio. Per l’occasione, Ursula ha rilasciato ...

Ursula Bennardo gravidanza : momento emozionante - Sossio annuncia progetto : gravidanza Ursula Bennardo, le novità dell’ex di Uomini e Donne Over La pancia di Ursula Bennardo fa tenerezza a tutti noi perché il fatto che sia incinta di Sossio Aruta e che abbiamo imparato a conoscere entrambi a Uomini e Donne e a Temptation Island li ha resi un po’ compagni della vita di tutti […] L'articolo Ursula Bennardo gravidanza: momento emozionante, Sossio annuncia progetto proviene da Gossip e Tv.

Ursula Bennardo mamma - auguri speciali e messaggio alla figlia Bianca : Quarto figlio Ursula di Uomini e Donne: il nuovo messaggio Ursula Bennardo diventerà mamma per la quarta volta. Un miracolo che si ripete. Sta vivendo con entusiasmo questo bellissimo periodo della sua vita, accompagnata sempre dall’amore dei suoi figli e di Sossio Aruta, il fidanzato “ritrovato” a Uomini e Donne. Il loro amore non si […] L'articolo Ursula Bennardo mamma, auguri speciali e messaggio alla figlia Bianca ...

Sossio e Ursula - Bennardo svela : passato ‘piatto’ e eventi inaspettati : Sossio e Ursula di Uomini e Donne presto genitori. La Bennardo si confida: l’educazione di Bianca, gli eventi inaspettati al fianco di Aruta e quella decisione che le ha cambiato la vita Ursula Bennardo e Sossio Aruta, trepidante attesa. I due volti noti del Trono Over di Uomini e Donne hanno annunciato di recente di […] L'articolo Sossio e Ursula, Bennardo svela: passato ‘piatto’ e eventi inaspettati proviene da Gossip e ...

Ursula Bennardo pancia - messaggio speciale : “Un miracolo” (Foto) : Ursula e Sossio news, aggiornamenti importanti sulla gravidanza: il momento più bello della coppia di Uomini e Donne La pancia di Ursula Bennardo diventa sempre più rotonda. È al settimo cielo, anche perché Sossio Aruta le dà continuamente conferma del suo grande amore: le sta sempre vicino; sta attraversando con lei, mano nella mano, questo […] L'articolo Ursula Bennardo pancia, messaggio speciale: “Un miracolo” (Foto) ...

Sossio e Ursula - Bennardo in confidenza : gravidanza e corpo che cambia : Sossio e Ursula di Uomini e Donne, la Bennardo si confessa: come sta vivendo la gravidanza, il rapporto con i suoi tre figli e come affronta il cambiamento del suo corpo Sossio Aruta e Ursula Bennardo sono pronti a diventare genitori. L’ex dama del Trono Over è raggiante e si è confessata al settimanale Uomini […] L'articolo Sossio e Ursula, Bennardo in confidenza: gravidanza e corpo che cambia proviene da Gossip e Tv.

Uomini e donne - Sossio Aruta e Ursula Bennardo genitori : la figlia si chiamerà Bianca : "Speriamo sia femmina", avevano detto qualche settimana fa dopo aver annunciato pubblicamente di essere in attesa del loro primogenito. La speranza si è trasformata in realtà. Infatti, Sossio Aruta e Ursula Bennardo hanno annunciato via social che sarà una femminuccia e che si chiamerà Bianca. Che si tratti di un fiocco rosa è stato svelato con un video nel quale la coppia di innamorati si bacia dopo aver scoppiato un palloncino pieno di ...