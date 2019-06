Sanità | sui tagli Giulia Grillo ha ragione Ma la clausola del Mef non è solo

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 10 giugno 2019) di Francesco Carraro e Massimo Quezel In un video intervento, la ministra per la Saluteha dichiarato, testualmente, “irricevibile” unacontenuta nel nuovo “Patto della salute” dove si vincola l’incremento al fondo sanitario (2 miliardi in più per il 2020 e 1,5 miliardi per il 2021) al “conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica”. Ci permettiamo di suggerire all’autorevole esponente del governo un aggettivo assai più calzante: “incostituzionale”. Quellaè incostituzionale perché viola una serie di articoli della Costituzione tra cui, in particolare, il 32 (“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”).: “Non ci sarannofinanziaria voluta dal Mef è politicamente ...

