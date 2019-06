Realiti | insulti in diretta a Falcone e Borsellino Disastro Rai | Lucci e Argento

Realiti - insulti choc in diretta contro Falcone e Borsellino : la Rai apre inchiesta : Pina Francone Durante la puntata del programma di Rai Due condotto da Enrico Lucci, un ospite ha pronunciato frasi offensive contro i magistrati uccisi dalla Mafia "La Rai ritiene indegne le parole su Giovanni Falcone e Paolo Borsellino pronunciate da due ospiti della puntata di Realiti , andata in onda su Rai2, in diretta ". È quanto si legge in una nota ufficiale dell'emittente pubblico radiotelevisivo, che annuncia anche di aver ...

