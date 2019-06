Radiogiornale

ilgiornale

(Di lunedì 10 giugno 2019) Paolo Giordano Come da rituale, è il momento dei cambiamenti di molti palinsesti radiofonici. Oggi dovrebbero essere annunciate le novità di Radio Mediaset. Per ora si sa soltanto che la coppia Alberto Davoli e Isabella Eleodori esordirà su Radio Montecarlo nella fascia dalle 13 alle 16 attualmente occupata da Roberta De Matthaeis. Arrivano da R101 e il loro posto dalle 9 alle 12 è stato affidato alla bravissima Silvia Notargiacomo. Ma, nell'universo radiofonico di Mediaset, ci sono altri possibili inserimenti, come quello molto atteso di una delle voci più celebri della radio italiana: Fernando Proce. Fermo da sei mesi dopo la separazione da Rtl 102.5, ha annunciato sui social che «si torna in radio». Dove andrà? Montecarlo o 105 sembrano le collocazioni più probabili, anche starebbe bene anche nel parterre di R101. Più che un semplice speaker, Proce da tanto tempo è un «brand» che ...

