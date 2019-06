Paperissima Sprint | dal 10 giugno in tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset Play

Blastingnews

(Di lunedì 10 giugno 2019) Con l'arrivo dell'estate torna il tradizionale appuntamento televisivo con. Quest'anno la nota trasmissione di papere, capitomboli, imprevisti e ruzzoloni inizierà alle ore 20:40 di lunedì 10e potrà essere vista ogni sera in tv su5 e insu. Dopo la triplice conduzione di Maddalena Corvaglia, questa edizione avrà come conduttori Vittorio Brumotti e le Veline Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva. Nell'ultimo numero del settimanale "Tv Sorrisi e Canzoni", uscito in edicola martedì 4, le due ballerine di "Striscia la notizia" hanno raccontato di come si sono emozionate quando Antonio Ricci ha comunicato loro che sarebbero state le nuove presentatrici del programma. Riparte '' su5 eLunedì 10, alle ore 20:40 circa, va in onda in tv su5 e in...

