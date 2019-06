Mattarella | inaccettabili scetticismi su metodo scientifico

Sergio Mattarella contro i No-Vax : "Certe cose sono inaccettabili" - schiaffo al M5s? : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è andato in visita istituzionale al Cern di Ginevra, uno dei principali centri di ricerca in Europa: "In un'epoca in cui emergono sconsiderati scetticismi, quando non inaccettabili opposizioni, la scienza dà importanti contributi". Mattarella sembra v