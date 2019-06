Il gioco on line dove l’alunno picchia il professore

Cyberpunk 2077 : online i contenuti della Standard Edition - gioco in arrivo nel 2020? : Cyberpunk 2077 ritorna a far parlare di sé in seguito alle immagini della Stardar Edition trapelate su ResetEra.Come possiamo vedere, sono state pubblicati in rete i contenuti della Stardard Edition dell'attesissimo gioco di CD Projekt Red, in arrivo per PC, PlayStation 4 e Xbox One.Le informazioni che sono state condivise in rete proverebbero dalla versione polacca dell'Xbox Game Store di Microsoft, e possiamo dunque vedere la cover del gioco, ...

Lionel Messi si mette in gioco e lancia una linea di abbigliamento : Lionel Messi, Capitano del Barcellona e della Nazionale Argentina, con ben cinque palloni d’oro all’attivo, smette per un attimo i panni da giocatore e indossa quelli di imprenditore. Seguendo le orme di molti altri celebri sportivi, nei prossimi mesi dovrà dare prova di talento anche in un altro campo, quello della moda. A luglio infatti farà il debutto la sua linea di capi e accessori creata da MGO, società dal ...

Red Dead Online : aggiornamenti al mondo di gioco - nuove missioni - poker e la strada davanti a noi : Tramite un recente comunicato, Rockstar ha annunciato le novità dedicate a Red Dead Online, modalità Online dell'acclamato Red Dead Redemption 2. Ecco quanto riportato dal comunicato:Continua la saga sulla vendetta di Jessica LeClerk, con nuove missioni sia per i giocatori con onore alto sia per quelli senza onore in La terra delle opportunità. Dopo l'epica resa dei conti a Fort Mercer che ha concluso la scorsa serie di missioni, i giocatori ...

Borderlands 3 permetterà il gioco in offline - la personalizzazione dei veicoli e la co-op split screen : Nelle ultime ore sono emerse tantissime informazioni su Borderlands 3 dopo l'evento reveal del gameplay, ma ci sono altre novità in arrivo. Per esempio, il nuovo capitolo vi permetterà di giocare offline e, questo, è senza dubbio una buona notizia per molti. Ciò che è ancora meglio è che il gioco supporterà la co-op split screen, riporta Gamingbolt.Sono stati anche rivelati nuovi dettagli sui boss e, a quanto pare, il titolo presenterà più boss ...

Il gameplay non lineare di Cyberpunk 2077 porterà il gioco a un "livello successivo" : Cyberpunk 2077 sembra uno dei giochi più ambiziosi attualmente in fase di sviluppo. Ed è un po' come deve essere, visto che il precedente lavoro di CDPR è un certo The Witcher 3: Wild Hunt. Detto questo, lo studio polacco non vuole semplicemente fare un "nuovo The Witcher 3" con un rivestimento Cyberpunk. Certo, sarà un RPG open-world, ma il team sta aggiungendo la formula per garantire un'evoluzione dell'esperienza. Uno dei modi in cui lo ...

EVE Online : il politico e giocatore accusato di corruzione nel gioco è innocente : Vi ricordate del giocatore, nonché politico di professione, che poche settimane fa è stato bannato da EVE Online con l'accusa di corruzione?Ebbene, come riportano i colleghi di Eurogamer, il repubblicano Brian Schoeneman sembra sia del tutto innocente. Dopo aver condotto una revisione su questa situazione, lo studio di sviluppo CCP ha concluso che i risultati iniziali erano del tutto errati e si è scusato per l'errore presentando scuse ...

Bimbo di 8 anni adescato su videogioco online - denunciato un 32enne : Ha inviato a un bambino di otto anni messaggi a sfondo sessuali chiedendogli di mandargli foto delle sue parti intime. Un 32enne residente nella provincia di Firenze è stato denunciato dalla polizia ...

