Esplosione nella sede del comune di Rocca di Papa Quattro feriti | un bimbo grave

huffingtonpost

(Di lunedì 10 giugno 2019) Un’deldidi, ai Castelli Romani. In via della Costituente, oltre ai vigili del fuoco, sono arrivati i carabinieri. Ci sarebbero diverse persone ferite. Al momento - secondo quanto si apprende - l’ipotesi &e; quella di una fuga di gas.palazzina erano in corso alcuni lavori.Il Messaggero riferisce che il sindaco e alcuni dipendenti sarebbero rimasti.Secondo l’agenzia Adnkronos, nell’sarebbero rimastianche tre bambini. Uno di questi &e; stato trasportato all’ospedale Bambin Ges&u; in codice rosso, mentre gli altri due sono stati portati al pronto soccorso con mezzi privati.#di Papà , fuga di gas ...

cetty80tina : RT @SkyTG24: Rocca di Papa, esplosione nella sede del Comune: quattro feriti - marrone_tommaso : Esplosione nell'edificio del Comune a Rocca di Papa, ci sono feriti - tilt61 : RT @SkyTG24: Rocca di Papa, esplosione nella sede del Comune: quattro feriti -