Ciclismo | Peter Sagan torna in gara al Giro di Svizzera Lo slovacco alla ricerca della

Ciclismo - Peter Sagan non disputerà la Liegi-Bastogne-Liegi dopo essersi ritirato alla Freccia Vallone : Continuano a non arrivare buone notizie per Peter Sagan. Lo slovacco ha infatti deciso di non prendere il via alla ventura Liegi-Bastogne-Liegi, dopo essersi già ritirato sia alla Freccia Vallone che all’Amstel Gold Race. Il tre volte Campione del Mondo viene da un inizio di 2019 davvero molto sfortunato, in cui non è riuscito a cogliere che un successo in Australia, nella terza tappa del Tour Down Under. Poi il 4° posto alla ...