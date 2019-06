«Beautiful Boy» | Timothée Chalamet e Steve Carell | in un dramma di droga e amore

vanityfair

(Di lunedì 10 giugno 2019)BoyBoyBoyBoyBoyBoyBoyBoyBoyPer la parte di Nic Sheff,ha perso diversi chili, ha frequentato centri di riabilitazione e ha sottolineato talmente tante volte i due libri di David Sheff,Boy e Tweak, da consumare le pagine. «Volevo capire com’è vivere isolati per poter guarire ed essere reintegrati nella società con abitudini più sane», rivela nella videointervista che vi proponiamo qui sotto in occasione dell’uscita diBoy, il nuovo film di Felix Van Groeningen incentrato sul difficile rapporto fra David e suo figlio Nic, giovane, bellissimo, consumato dalle droghe che lo riducono a uno stuzzicadenti. La voglia di provare sostanze stupefacenti parte per gioco, per testare qualcosa di ...

natastancaa : AH ma giovedì esce beautiful boy al cinema (????) - xsnapoutofit : Voglio esigo pretendo che beautiful boy venga mandato giovedì in un cinema raggiungibile ad un orario decente - renickssance : RT @pondgitsune: BUONGIORNISIMO RAGAZZI GIOVEDÌ ESCE BEAUTIFUL BOY AL CINEMA -