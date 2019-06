The Sims 4 | Island Living | la nuova espansione presentata all’E3

E3 2019 : EA annuncia The Sims 4 Vita sull’Isola : Electronic Arts e Maxis hanno annunciato oggi che l’espansione The Sims 4 Vita sull’isola sarà disponibile dal 21 giugno su PC e Mac e dal 16 luglio su PlayStation 4 e Xbox One. In The Sims 4 Vita sull’isola i videogiocatori potranno barattare il trambusto della città con uno stile di Vita più rilassato sull’isola di Sulani, dove i Sims potranno rilassarsi ...

E3 2019 : ecco "Vita sull'isola" - la nuova espansione di The Sims 4 : La conferenza di EA si conclude con la presentazione di Vita Sull'Isola, la nuova espansione di The Sims 4.Questa volta Electronic Arts ci catapulta in una bellissima isola tropicale dall'acqua cristallina e dalle molteplici attività a cui partecipare. Al suo interno potremo fare snorkeling, nuotare con i delfini, preparare serate a tema e molto altro. In particolare questa espansione dona al gioco una svolta ambientalista: l'isola infatti ...

The Sims 4 per pc gratis per una settimana : (Foto: EA) Una bella sorpresa quella della possibilità di sfruttare il download di The Sims 4 gratis su pc per una settimana fino alle ore 19 del prossimo 28 maggio. Il regalo è stato preparato proprio da chi detiene i diritti della celeberrima saga basata su una vera e propria simulazione di vita, ossia Electronic Arts. La copia digitale gratis di The Sims 4 sarà una prerogativa degli utenti su computer che potranno procedere al download ...

The Sims 4 gratis : come scaricarlo e fino a quando c’è tempo : The Sims 4 gratis: come scaricarlo e fino a quando c’è tempo Gli appassionati di videogiochi, di vita virtuale e soprattutto della saga videoludica The Sims possono sorridere: The Sims 4 è gratis, ma solo fino a una certa data. Si tratta però di una versione basilare, che comunque resterà nei PC e nei Mac dei videogiocatori appassionati. Tuttavia c’è una data limite da non oltrepassare per avere diritto al download gratuito del gioco e ...