Pronostico Qualificazioni Euro 2020 | Partite del 10-06-19 e Analisi

Pronostico Moldavia vs Andorra - Qualificazioni Euro 2020 08-06-2019 e Info : Qualificazioni Euro 2020, gruppo H, analisi e Pronostico di Moldavia-Andorra, sabato 8 giugno 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Continua la settimana di impegni delle nazionali e torna in campo anche il gruppo H nel quale la cenerentola Andorra farà visita alla Moldavia. Entrambe stazionano ancora a quota zero punti in classifica, rispettivamente con 8 e 5 reti subite in un girone difficile che comprende l’Islanda, ...

Pronostico Islanda vs Albania - Qualificazioni Euro 2020 08-06-2019 e Info : Qualificazioni Euro 2020, gruppo H, analisi e Pronostico di Islanda-Albania, sabato 8 giugno 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Il gruppo H della fase a gironi di Euro 2020 propone al Laugardalsvollur di Reykjavik la sfida tra Islanda e Albania, due squadre appaiate in classifica con 3 punti in un girone in cui vi prende parte la Francia campione del mondo. Entrambe hanno le carte in regola per giocarsi il secondo posto, in attesa ...

Pronostico Qualificazioni Euro 2020 - Partite del 08-06-19 e Analisi : Pronostico e Analisi della Partite per le Qualificazioni a Euro 2020, 3^ Giornata, Sabato 8 Giugno 2019Qualificazioni Euro 2020 / Analisi / Pronostico – La terza giornata dei gironi validi per il pass a Euro 2020 continuano anche nella giornata di sabato, dove, oltre all’Italia che se la dovrà vedere nella delicata trasferta in Grecia, ci sono altre gare piuttosto interessanti da seguire con molto attenzione. Ora andremo ad ...

Pronostico Georgia vs Gibilterra - Qualificazioni Euro 2020 07-06-2019 e Info : Qualificazioni Euro 2020, gruppo D, analisi e Pronostico di Georgia-Gibilterra, venerdì 7 giugno 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Alla ”Boris Paichadze Dinamo Arena” di Tbilisi si sfidano le ultime due della classifica con zero punti, nel girone D delle Qualificazioni verso Euro 2020. Chi sarà tra Georgia e la selezione di Gibilterra a conquistare i primi punti e a segnare la prima rete?Come arrivano Georgia e ...

Pronostico Norvegia vs Romania - Qualificazioni Euro 2020 07-06-2019 e Info : Qualificazioni Euro 2020, gruppo F, analisi e Pronostico di Norvegia-Romania, venerdì 7 giugno 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Norvegia e Romania si ritrovano all’Ulleval Stadion di Oslo a distanza di sedici anni, quando in una gara di qualificazione per l’Europeo pareggiarono per 1-1.Come arrivano Norvegia e Romania?La Norvegia si è dimostrata una squadra difficile da battere, nonostante la sconfitta con la Spagna ...

Pronostico Qualificazioni Euro 2020 - Partite del 07-06-19 e Analisi : Pronostico e Analisi della Partite di Qualificazioni Euro 2020, 3^ Giornata, Venerdì 7 Giugno 2019Euro 2020 / Analisi / Pronostico – Nonostante i maggiori campionati Europei siano terminati, molti calciatori non sono ancora in vacanza, dato che torna l’appuntamento importante delle nazionali alla ricerca della Qualificazioni a Euro 2020. La prima tranche inizierà venerdì sera con le Partite del girone A, B, D, F e G; ora andiamo ...

Pronostico Ucraina vs Serbia - Qualificazioni Euro 2020 07-06-2019 e Info : Qualificazioni Euro 2020, gruppo B, analisi e Pronostico di Ucraina-Serbia, venerdì 7 giugno 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.L’Ucraina, rivelazione del gruppo B, ospita la Serbia reduce dall’ottimo pari all’esordio in Portogallo. La situazione di classifica vede al momento il Portogallo fuori dagli Europei, ma è ancora troppo presto per fare calcoli in quanto siamo all’inizio del percorso.Come arrivano ...