Mondello diventa più bella con piste ciclabili | aree verdi e una piazza più grande

(Di sabato 8 giugno 2019) Il Consiglio Comunale e la Giunta di Palermo hanno approvato, su proposta del vice Sindaco Fabio Giambrone e dell’assessore all’Ambiente Giusto Catania, un progetto relativo ad un intervento di riqualificazione delladi, che sarà presentato per il finanziamento alla Regione nell’ambito del programma per il “Miglioramento delle condizioni di contesto sociale ed economico dei sistemi urbani e territoriali.” In caso di approvazione, il progetto avrà un costo di circa 1,5 milioni di euro interamente a valere sul bando regionale. Il progetto presentato prevede il rifacimento totale della pavimentazione e degli arredi della, la cui superficie pedonale sarà ampliata, restringendo ad una sola carreggiata sia il percorso a monte sia quello a valle, aggiungendo a quest’ultimo anche una pista ciclabile. Nell’intera area pedonale sarà rimosso l’asfalto, sostituito ...

