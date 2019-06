I bambini giocano con la morte per non essere più invisibili Bisogna mettere fine

ilfattoquotidiano

(Di sabato 8 giugno 2019) di Paola Scalari* Quando un bambino viene al mondo ha bisogno di trovare un ambiente rassicurante, caldo e affettuoso che lo aiuti a non avere paura della vita. Eppure le cronache ci parlano di neonati morti assiderati, di bimbi seviziati, di ragazzini usati sessualmente, di ragazzine abusate e uccise. E tutto questo nell’ambiente parentale e amicale, poiché l’Uomo Nero sta molto spesso lì. I maltrattanti e abusanti sono il padre, la madre, il vicino di casa, il nonno. Non cerchiamo dunque troppo lontano: il maltrattamento nasce e dimora nella rete personale del bambino. È alla famiglia che crea disagio che dobbiamo allora guardare. Sono i genitori che dobbiamo aiutare. Sia perché spesso sono loro a maltrattare in prima persona i propri figli, sia perché non sanno come alleviare il loro dolore se vengono maltrattati, abusati, bullizzati fuori casa. E la svogliatezza a ...

