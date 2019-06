ilnapolista

(Di sabato 8 giugno 2019) Ladello Sport legge segnali sempre più incoraggianti per la chiusura dell’affare. Ieri c’è stato l’atteso incontro a Milano tra Ramadani, Pellegrini e Paratici, e lasembra sempre più rilassata. E se i tifosi dellasi dividono sull’arrivo di, è verosimile che Danieleguidi la pattuglia degli entusiasti. L’amore tra lui enon è mai tramontato e se il tecnico toscano non è riuscito ad averlo né a Napoli né al Chelsea, lasarà l’occasione per ritrovarsi. Proprio il rinnovo del difensore fino al 2024 sarebbe uno degli indizi dell’arrivo disulla panchina bianconera L'articoloililNapolista.

napolista : Gazzetta: #Rugani prolunga il contratto e aspetta #Sarri alla #Juve L’amore tra i due non è mai cessato e il rinnov… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Juventus, #Rugani tifa per Sarri: può ritrovare il suo maestro - Dibbello : RT @Gazzetta_it: #Juventus, #Rugani tifa per Sarri: può ritrovare il suo maestro -