Andrea Piovan | chi è la voce dei servizi ‘choc’ di “Live – Non è la d’Urso”

(Di sabato 8 giugno 2019) In tanti si saranno chiesti chi si nasconde dietro lanarrante deidi Live Non è la D’Urso ed ora finalmente il suo nome è stato svelato. Si tratta di, doppiatore con una lunga carriera alle spalle. Infatti, ha prestato la suaal celebre pupazzo chiamato Il Capo di Art Attack, poi ha lavorato per diversi documentari BBC e per numerosi spot pubblicitari, tra cui Calgon, Porsche Italia, Vanish e Durex. Dal 2007 diventa lacontrattualizzata di Mediaset. Insomma,è riuscito a trasformare la sua passione per il doppiaggio in una vera e propria professione. ‘’All’inizio ero scettico pensavo che quel tono difosse troppo esagerato, ma poi ho capito che avevano ragione loro: funziona’’, ha raccontatoa Tv Blog. Quando ci sono i suoi(che la Barbara D’Urso definisce) il picco di ascolti di Live Non è la ...

streezzoff : La voce narrante italiana dei documentari BBC ANDREA PIOVAN è la voce ufficiale dei servizi di LIVE NON È LA D’URSO… - FrancescoLibe : Ho chiesto ad Andrea Piovan di farmi da sveglia ogni mattina. I risvegli saranno meno insignificanti a partire da d… -