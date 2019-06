All' Europarlamento cordone sanitario contro i sovranisti

Nomine Ue - processi parAlleli a Consiglio e Europarlamento. Italia (al momento) fuori da giochi : Si sono incontrati in una cena di lavoro a Bruxelles, al Palais d'Egmont, ospiti del premier belga uscente Charles Michel, i sei primi ministri designati dai tre partiti politici europei più importanti (Ppe, Socialista e Liberale) come "coordinatori" per negoziare sui candidati alle nuove Nomine ai vertici Ue (i futuri presidenti della Commissione, del Consiglio europeo e della Bce, e il nuovo Alto Rappresentante per la Politica estera e di ...

Sovranisti e populisti - la solitudine degli italiani eletti All’Europarlamento : Dovevano essere, sia secondo la narrazione leghista che secondo quella pentastellata, le elezioni europee della svolta, una svolta sovranista ("meno Europa") o populista ("Europa del popolo e non più dell'establishment"). Invece, il risultato del voto - deludente per i Cinquestelle (17,7% e 14 eletti, 3 in meno del 2014) e trionfale per la Lega (34,3% e 28 eletti, 23 in più del 2014) - ha consegnato gli eurodeputati della maggioranza di governo ...

Emma Bonino ancora fuori dAll'Europarlamento : "Colpa di Salvini e Di Maio" - zero auto-critica : Non vince mai, Emma Bonino: la sua +Europa resta infatti fuori dal Parlamento europeo, raccogliendo al voto appena il 3,09% (lo sbarramento è al 4%). È ormai dalle Europee di 20 anni fa - quando con Marco Pannella prese l'8% - che la Bonino non riesce mai ad eleggere un candidato: né alle Europee de

L’onda dei Verdi : 70 seggi All’Europarlamento - ne avevano 50 : Festa grande al quartier generale dei Gruenen in Germania: gli ecologisti hanno ottenuto un incredibile 20%, diventando il secondo partito dopo la CDU della cancelliera Merkel. E come dice Sven Giegold, capolista per il parlamento europeo, "Il motto della nostra campagna è stato, vi porteremo sul sentiero di un'Europa di solidarietà, ecologia e soprattutto democrazia". Il risultato tedesco è il più eclatante ma non l'unico. In Francia, i ...

La notte elettorale All’Europarlamento a Bruxelles. Lo spoglio minuto per minuto : Tutto, o quasi, è pronto nella sede dell'Europarlamento a Bruxelles per la kermesse della lunga notte elettorale, che comincerà domenica pomeriggio alle 18, mentre ancora si starà votando per le europee in Italia e in diversi altri paesi membri: quattro sale stampa attrezzate per 1.200 giornalisti, tra cui, irriconoscibile, il l'emiciclo dell'Assemblea trasformato in un enorme studio televisivo con i posti degli eurodeputati assegnati ai ...

Roberto Battiston - dAlla revoca All'Asi Alla corsa per l'Europarlamento : "I sovranismi fanno male Alla scienza" : “I sovranismi fanno male alla scienza, che necessita collaborazione e complessità. Mentre fanno solo gli interessi di Usa, Cina e Russia che vogliono la frammentazione dell’Europa, per avere tutto il bottino”. Propone un “nuovo patto tra politica e scienza”, Roberto Battiston, fisico e già presidente dell’Agenzia spaziale italiana, ora candidato nel Pd a queste europee, il secondo italiano a ...

La voce della Politica Rapolla - Incontro con la candidata All'Europarlamento Grazia Maria Gemma : Il Tour dei candidati del M5S all'Europarlamento fa tappa anche in Basilicata con l'Incontro che la capolista Chiara Maria Gemma terrà nella città di Rapolla domenica 5 Maggio alle ore 17:30 presso l'...

Elezioni Europee - tutte le liste e i candidati All'Europarlamento : Domenica 26 maggio italiani al voto per le Elezioni Europee 2019: i simboli di tutte le liste e i candidati alle Elezioni...

Greta Thunberg All'Europarlamento : "Notre Dame sarà rifatta ma casa nostra crolla" : L'attivista bambina ha così attribuito al modus vivendi della nostra parte del mondo così ricca e fortunata l'aumento del rischio ambientale e climatico e ha aggiunto che ' nessuno sembra essere al ...

Greta accolta e "nascosta" dAll'Europarlamento a Strasburgo : Pare che qualcuno del Ppe abbia anche detto che i "bambini devono stare a scuola" e non in Parlamento a fare le audizioni, in cattedra a dare lezione ai grandi. Altri hanno fatto notare che Greta Thunberg "non è mica un capo di Stato". Ogni motivo è buono per relegare questa timidissima sedicenne svedese, "attivista per il clima", come si presenta lei stessa a Strasburgo, in Commissione Ambiente, invece che in plenaria a ...

Borghezio - addio All’Europarlamento : la Lega non lo ricandida : Ha occupato per 18 anni il seggio a Strasburgo. «Mi hanno detto che vogliono candidare dei giovani». Era noto per le sue posizioni di estrema destra anti islamiche e xenofobe

Borghezio - addio All'Europarlamento Salvini e la Lega non lo candidano più : Al contrario, è sempre stato un fervente sostenitore della secessione del Nord dal resto dell'Italia: «La Padania è una realtà politica, culturale ed economica ben nota in tutto il mondo, anche se la ...

