Uccide il ladro | Salvini | Solidarietà al tabaccaio

blogo

(Di venerdì 7 giugno 2019) Unha ucciso a colpi di pistola un presuntoche voleva svaligiare la sua rivendita a Ivrea, in provincia di Torino. È accaduto la scorsa notte. Puntuale è arrivata la "totale" del ministro dell’Interno Matteoche riferendosi aldice: "Spero possa fruire della nuova legge che garantisce legittima difesa a tutti". Legittima difesa, Laura Boldrini: "È un obbrobrio giuridico.ha fatto un favore alla lobby delle armi" Laura Boldrini ha commentato la legge sulla legittima difesa tanto voluta da Matteoe l'ha definita un obbrobrio giuridico, ecco perché. Per ora però il titolare del tabacchino è stato iscritto nel registro degli indagati per eccesso colposo di legittima difesa. In tutto avrebbe esploso sette colpi. L’uomo rimasto ucciso, di nazionalità moldava, secondo ...

matteosalvinimi : Tabaccaio di 67 anni, incensurato e già rapinato numerose volte, stanotte si è difeso durante l’ennesimo furto e (p… - Agenzia_Ansa : Tabaccaio uccide ladro, procuratore: indagato a sua garanzia. 'Non si tratta di criminalizzare nessuno ma di capire… - Agenzia_Ansa : Tabaccaio uccide ladro, indagato per eccesso di legittima difesa - #VIDEO -