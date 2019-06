Salvini a pranzo | cena e colazione

romadailynews

(Di venerdì 7 giugno 2019) Quando si affronta il nodo dell’effettività dell’azione della politica sulla realtà sociale ed economica del paese, occorre chiedersi se essa sia ancora un obiettivo conseguibile o se non ci si sia ridotti ad agire esclusivamente per sottrazione e semplificazione. Mi traduco da solo: riforma del sistema degli ammortizzatori sociali contro reddito di cittadinanza. Riforma del sistema fiscale contro “flat tax”. Le prime due alternative sono complesse, onerose come elaborazione e preparazione, richiedono una visione macroeconomica e una prospettiva di politica economica a dieci, vent’anni. Non generano, è chiaro, consenso elettorale immediato. Le altre due possibilità sono interventi di tipo incrementale, molto parziali sia per costi che per disciplina, si coordinano male con il resto del sistema normativo sul quale impattano (sistema fiscale e sistema di protezione sociale), ma possono ...

