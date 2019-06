Mario Biondi | «Quando ho sentito la voce di Little Jimmy Scott | non mi sono più sentito

domanipress

(Di venerdì 7 giugno 2019) Esce oggi, venerdì 7 giugno, “SUNNY DAYS” ft. Cleveland Jones (Beyond srl – The Orchard), il nuovo singolo diin duetto con l’astro nascente jazz Cleveland P. Jones. A proposito del singolodichiara: «Gli occhi, chelo specchio dell’anima, si incontrano e raccontano con voci diverse la stessa storia. C’è chi grida e chi parla sottoma il dolore è la stessa croce». L’artista in duetto, Cleveland P. Jones, viene ormai considerato la vera incarnazione dell’anima e del jazz. Nativo di una piccola città chiamata “North” in South Carolina, ha iniziato il suo viaggio artistico in tenera età sotto la tutela di sua madre e di suo nonno che cantavano in chiesa. Mentre studiava a Morehouse, si innamorò immediatamente della musica jazz. «Ricordo la prima volta che holadi, era unacome la mia e non mi ...

RadioAirplay_it : A sorpresa arriva oggi in tutte le #radio #sunnydays il nuovo singolo di @mariobiondi #NewSingle #OnAir #radiodate… - RadioGemini1 : Ora in onda: Mario Biondi - Rivederti - antiliberismo : @GianzDav @antonioripa @diegorusso22 @Diesira3 @isterico1 @luca_vota @lorenzop2311 @NicolaBellu @outlaw1847… -