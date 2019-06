La nuova legge sullo stupro in Grecia

Tentato furto notturno in una tabaccheria - proprietario spara e uccide un ladro. Pm valutano nuova legge su legittima difesa : Il titolare abita sopra la rivendita ed è uscito di casa quando ha sentito rumori nel locale sottostante. Sette i colpi sparati. La vittima è un uomo di origine moldava

Le Strade e le Rotte del Tonno rosso : nuova legge sulla pesca siciliana : E' stato approvato ieri a Sala d'Ercole a Palermo, il disegno di legge sulla pesca denominato “Norme per la salvaguardia delle identità marine"

Motori – nuova McLaren GT Superleggera : sinuosa - elegante e muscolosa… ma è una vera Gran Turismo? [FOTO e PREZZI] : La Nuova McLaren GT: la Gran Turismo Superleggera è la prima gt della casa inglese mai prodotta, da oggi disponibile sul mercato McLaren Automotive svela la sua interpretazione esclusiva di una Gran Turismo moderna: La Nuova McLaren GT. sinuosa, elegante e muscolosa, la Nuova GT Superleggera sfida le convenzioni della categoria Gran Turismo con un accattivante ed elegante mix del disegno, materiali innovativi di alta qualità, vere ...

Referendum a San Marino : via libera alla nuova legge elettorale e al divieto di discriminazioni di genere : Modifica della legge elettorale e della Carta costituzionale a San Marino dove ieri sono stati sottoposti ai 34.458 aventi diritto due quesiti referendari confermativi: uno, appunto, sulla legge elettorale e uno, invece, sul divieto di discriminazione per orientamento sessuale. A votare è stato il 41,97% e i sì hanno vinto in entrambi i casi.Per quanto riguarda la legge elettorale, il Consiglio grande e generale dovrà ...

nuova legge 37 del 2019 per agenti immobiliari : incertezza : A cinque giorni dall'entrata in vigore della legge 37 del 2019, nel mondo degli agenti immobiliari c'e' parecchia incertezza.

Il CEO di Disney ha detto che «sarà difficile» girare in Georgia se entrerà in vigore la nuova legge contro l’aborto : L’amministratore delegato di Disney Bob Iger ha detto che «sarà molto difficile» girare film e lavorare in Georgia se il primo gennaio entrerà in vigore la nuova legge approvata dallo Stato contro l’aborto: è la più restrittiva degli Stati Uniti

Il Mortirolo al Giro d’Italia 2019 : il luogo sacro del ciclismo - salita mitica che ha segnato la storia. Oggi una nuova leggenda : Il ciclismo è uno sport costruito su luoghi sacri, icone che hanno fatto la storia e segnato il tempo, località quasi da culto religioso in cui si sono scritte pagine epiche e in cui si respira il profumo della storia. Il Mortirolo figura nella lista strettissima dei baluardi di questa disciplina, universalmente riconosciuta come una delle quattro salite più dure d’Europa, un posto magico in cui si è fatta la storia in tutti i sensi (era ...

In Svizzera sì a controlli più severi sulle armi : 63 - 7% vota a favore di una nuova legge : I cittadini svizzeri hanno approvato con il 63,7% di voti a favore una modifica di legge che inasprisce le norme sul possesso d'armi. Solo il canton Ticino ha respinto la revisione. Le armi sono molto diffuse in Svizzera: stando al centro di ricerca di Ginevra Small Arms Survey, nel 2017 oltre 2,3 milioni di armi erano nelle mani di civili.Continua a leggere

La nuova legge sul divorzio? Dovrebbe tener conto del welfare : 10. ABRAMOVICH, 300 MLN $9. ROBERT JOHNSON, 400 MLN $8. GIBSON, 425 MLN $7. MCCAW, 460 MLN $6. WYNN, 740 MILIONI $5. KHASHOGGI, 874 MLN $4. ECCLESTONE, 1,5$3. RUPERT MURDOCH, 1,7 mld $2. WILDENSTEIN, 2,5 mld $1. RYBOLOVLEV, 4,5 mld $A ripercorrere le cronache a ritroso, almeno fino alla sentenza Grilli del 2017, quella che sembrava aver sepolto il tenore di vita come indicatore per l’assegno di mantenimento, pare che le leggi sul divorzio siano ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 14 Maggio : Cairo e i suoi media in campo : la nuova legge può bloccarlo : Editori puri Sui giornali di Cairo c’è tutto il Cairo minuto per minuto A proposito di tycoon… Il presidente di Rcs culla il sogno dell’ingresso in politica Su Gazzetta e Corriere di lui si parla spesso (e bene) di Tommaso Rodano Le idee in manette di Marco Travaglio Non so a voi, ma a me quest’arietta di censura mette i brividi alla schiena. Ci sono censure di serie A e di serie B, censure che tutti denunciano e censure censurate. O ...

nuova Toyota GR Supra - la leggenda sbarca in Italia! info e prezzi [GALLERY] : Nuova Toyota GR Supra, la leggendaria nipponica conquista l’europa e sbarca in Italia per i Motor1 Day all’Autodromo di Modena La Nuova GR Supra scenderà in pista qualche giorno dopo, l’1 e 2 Giugno sempre all’Autodromo di Modena in occasione del Japanese Cars Meeting JCM, il più importante raduno dedicato a tutte le auto del Sol Levante che torna per il 6°anno consecutivo. In questa occasione gli appassionati potranno salire a ...

Salario minimo di 9 euro l’ora - ecco le professioni coinvolte dalla nuova legge : Salario minimo ed effetti positivi sull’economia. Giardinieri, autisti, cameriere ai piani, ma anche cuochi, pizzaioli, guardie notturne e centralinista e non solo. Queste le professioni che al momento hanno in Italia minimi contrattuali orari inferiori a nove euro lordi, il limite indicato nel provvedimento all’esame del Senato per un’equa retribuzione. L’introduzione del provvedimento del Salario minimo, anche con riferimento al ...

In nuova Caledonia si sta votando per eleggere il parlamento : In Nuova Caledonia, un territorio francese d’oltremare, si sta votando per eleggere il parlamento locale: gli indipendentisti sperano di ottenere la maggioranza. Le elezioni politiche arrivano sei mesi dopo il referendum con cui il piccolo stato ha dovuto prendere una

La nuova sfida del M5s alla Lega è la legge sul conflitto di interessi : cosa prevede : "Martedì chiederemo nell'ufficio di presidenza della commissione Affari costituzionali della Camera la calendarizzazione della legge sul conflitto di interessi". L'annuncio di Di Maio è di sabato mattina, l'accelerazione è stata decisa nei giorni scorsi. Con il presidente della Commissione Affari Costituzionali di Montecitorio Brescia che ha incontrato il ministro della Giustizia Bonafede. "La Lega sia coerente", osserva il ministro ...