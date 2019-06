Anche la Cina sta costruendo la sua internet dello spazio

Anche in Cina il 5G muove i primi passi : 5G al Mobile world congress (foto: Wired) La Cina ha rilasciato le prime licenze per l’uso commerciale della rete internet mobile ultraveloce 5G. A dare l’annuncio, come riporta Tech Crunch, è stato il ministero dell’Industria e dell’informatica. In anticipo di diversi mesi sulla tabella di marcia cinese, le prime società di telecomunicazioni hanno ricevuto il via libera per iniziare a studiare delle offerte commerciali per la rete ...

Alimenti : Leonardo genio Anche in cucina tra aromi e dieta cruelty free : Non solo artista, ingegnere e inventore: Leonardo da Vinci “fu anche cuoco, maestro di cerimonie e gourmet. In ogni luogo in cui visse creò degli orti ricchi di piante aromatiche, a Milano svolse un’attività documentata di cerimoniere, si rifiutava di mangiare animali uccisi, seguiva una sorta di dieta vegetariana, ed è appurato che abbia inventato un risotto giallo“, forse antesignano di quello alla milanese. A descrivere ...

Alimenti : Leonardo genio Anche in cucina tra aromi e dieta cruel free : Non solo artista, ingegnere e inventore: Leonardo da Vinci “fu anche cuoco, maestro di cerimonie e gourmet. In ogni luogo in cui visse creò degli orti ricchi di piante aromatiche, a Milano svolse un’attività documentata di cerimoniere, si rifiutava di mangiare animali uccisi, seguiva una sorta di dieta vegetariana, ed è appurato che abbia inventato un risotto giallo“, forse antesignano di quello alla milanese. A descrivere ...

A Roma l’ alta qualità e la buona cucina può fare a meno Anche dei fornelli : pappa al pomodoro I Romani sono territoriali : hanno l’abituale posto per prendere l’aperitivo, il ristorante di moda, il luogo dove aspettano per il gelato… in fila (che gira l’angolo) perché se c è fila è bono(??). Non tutti sono curiosi di addentrarsi in centro poiché “territorio” per stranieri , menù turistici e a volte non bilanciati per qualità – prezzo , ma…c’è sempre l’eccezione ! Esiste ancora una fetta di persone a cui piace ...

Medicina estetica cura dell’anima - Anche in presenza di un tumore : La gestione di un paziente affetto da tumore, si spiega in una nota, “dovrebbe essere affidata a un’équipe multidisciplinare più che al singolo specialista, non solo per la complessità intrinseca delle patologie neoplastiche ma anche per le implicazioni che le terapie antitumorali hanno per l’organismo nel suo complesso. Sono farmaci la cui gestione è problematica: è infatti necessario che abbiano un certo grado di tossicità affinché siano ...

Epic Games Store è ora disponibile Anche in Cina : Senza troppi proclami, Epic Games Store è da oggi disponibile anche in Cina, questo vuol dire che gli utenti cinesi potranno effettuare acquisti tramite i metodi di pagamento locali.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, i giocatori potranno effettuare i loro acquisti tramite Alipay e Wechat, in quanto al momento le carte di credito non sono ancora supportate. Inoltre sembra che la Cina sia una regione low-cost, con titoli come Metro Exodus ...

Se credete alla medicina alternativa - perché non seguite Anche l’ingegneria alternativa? : «Se esiste la medicina alternativa e qualcuno si fida di questa, perché non esiste l’ingegneria alternativa e nessuno la richiede?». La domanda di Pier Luigi Lopalco non è retorica, è scientifica. Professore di Igiene all’Università di Pisa ed esperto di sanità pubblica sta da anni conducendo una battaglia contro le fake news in campo medico. Al Festival della Scienza Medica di Bologna spiega come la medicina cosiddetta alternativa sia ...

Nuovi dazi Usa in Cina/ Conte : "La guerra commerciale pesa Anche sull'Italia" : Nuovi dazi Usa in vigore in Cina da oggi. Il presidente del consiglio, Giuseppe Conte: "La guerra commerciale pesa anche sull'Italia"

Cinema - la Cina vista dall’Italia : la ‘Via della seta’ passa Anche dal grande schermo : Per il secondo anno di seguito il pubblico del Bif&st – Bari International Film Festival, ha avuto l’occasione di avviCinarsi alla Cinematografia cinese, attraverso un evento organizzato da Apulia Film Commission, con il patrocinio dell’Istituto italiano di cultura a Shanghai. Il forum China Insight in quest’edizione ha fatto un passo avanti, focalizzandosi anche sul rapporto con il Paese orientale, vissuto nel corso del tempo da critica ed ...

Grande Fratello 16 - Francesca De André vicina a Gennaro : "Sei sincero Anche quando dici bugie" : Al Grande Fratello 16 scorrono fiumi di lacrime. Francesca De Andrè non riesce comprensibilmente a riprendersi dalla scorsa puntata in prima serata del reality di Canale 5, dal momento in cui ha visto le immagini del presunto tradimento del compagno Giorgio. Sebbene le foto riportate dai settimanali di cronaca rosa non mostrino altro che il ragazzo che esce dal portone di casa di Francesca insieme ad una bionda, la figlia di Cristiano De ...

Cina : PboC taglierà reserve ratio bAnche commerciali rurali : "Questo ha lo scopo di aiutare le banche di piccole e medie dimensioni a servire meglio le piccole imprese private, che a loro volta sosterranno l'economia globale", ha sottolineato la PboC. , RR - ...

Il capitano trascina il MAnchester City - Leicester battuto con una sassata di Kompany : la Premier adesso è vicinissima : Un gol pazzesco di Kompany permette al Manchester City di battere il Leicester e tornare in testa alla Premier League, mantenendo un punto di vantaggio sul Liverpool ad una giornata dalla conclusione Vincent Kompany potrebbe aver messo la propria firma sul titolo del Manchester City, sbloccando un match difficilissimo contro il Leicester. AFP/LaPresse Una sassata pazzesca quella del capitano dei citizens, che annichilisce Schmeichel e ...

Usa-Cina - la sfida è Anche militare Spettro guerra su Taiwan e Pacifico : Le piège de Thucydide se met en place quand une puissance émergente vient défier la puissance régnante. Ainsi hier Athènes face à Sparte. Et peut-être demain Pékin face à Washington. Telle est la thèse de Graham Allison, professeur émérite à Harvard et conseiller de plusieurs secrétaires d’État à la Défense, dans son livre ...

I dazi Usa-Cina affossano la Borsa. Auto e bAnche nel mirino : ... +5,3 da -0,3 punti ad aprile, anche se molti operatori pensano che l'irrigidimento di Trump sia solo una manovra tattica , favorita dall'ottimo stato di salute dell'economia a stelle e strisce. ...