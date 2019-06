WhatsApp web | problemi di malfunzionamento? Down da nord a sud | diverse segnalazioni

Come bloccare i contatti su WhatsApp su Android - iPhone e Web : Whatsapp è un’app di messaggistica, dal Gennaio 2009 si è progressivamente imposta nelle nostre vite divenendo un modo comune di comunicare. Tramite quest’app basta avere una connessione e un numero di telefono per poter comunicare con ogni contatto di cui abbiamo il numero. Questa libertà ha portato anche a degli abusi da parte di contatti […] Come bloccare i contatti su Whatsapp su Android, iPhone e Web