VIDEO – Neymar accusato di aggressione | spunta il video al vaglio degli inquirenti

Stupro Neymar - il VIDEO inedito che rischia di incastrarlo : immagini della lite tra il calciatore e la donna : Tiene sempre banco la vicenda legata al presunto Stupro di Neymar, tra accuse di una donna brasiliana e smentite del calciatore. Ma la donna ha parlato, ieri, lanciando frecciate pesantissime contro l’attaccante del PSG. Stupro Neymar, la donna esce allo scoperto: “Mi ha aggredita e picchiata!” Come se non bastasse, a complicare le cose per l’asso dei verdeoro (che salterà la Copa America per infortunio) c’è un video ...

Stupro Neymar - il brasiliano si difende e pubblica la chat con la ragazza che l’ha accusato [VIDEO] : Neymar si difende. In un video pubblicato nella notte sui social, l’attaccante del Paris Saint Germain replica all’accusa di Stupro presentata da una donna a Santo Amaro, distretto di San Paolo, per un fatto del 15 maggio scorso. Ecco le sue parole. Clamoroso Neymar, brasiliano nei guai: accusa di Stupro nei suoi confronti! [DETTAGLI] “Sono accusato di Stupro, una parola brutta e forte, ed è triste ricevere ...

Neymar choc : tifoso provoca - lui reagisce con un pugno IL VIDEO : "Sono ancora sotto choc, io non ho insultato nessuno. Ho solo detto a quelli del Psg che erano stati nulli durante tutta la partita e poi ho detto 'Viva il Rennes'". E' il racconto di Edouard, il ...

Psg - tensione dopo la finale di Coppa di Francia : Neymar litiga con un tifoso. VIDEO : Un'altra serata storta, che ha messo la parola fine su una stagione, quella del Psg , che non ha rispettato le attese. Fuori dalla Champions agli ottavi e dalla Coppa di Lega ai quarti, la squadra di ...