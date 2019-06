Tumori | a Taranto 173 casi | si conferma un rischio aumentato

meteoweb.eu

(Di giovedì 6 giugno 2019) Nell’area disono stati registrati 173dimaligni in bimbi, adolescenti e giovani adulti (età 0-29 anni), dei quali 39 in età pediatrica e 5 nel primo anno di vita. Lo rivela il Quinto studio Sentieri, pubblicato online da Epidemiologia e prevenzione, rivista dell’Associazione italiana di epidemiologia. “Il sito – evidenzia il rapporto – è stato oggetto di analisi nei precedenti studi (…) che sostanzialmente mostravano un aumento della mortalità dei residenti soprattutto per alcune forme tumorali e per le malattie cardiovascolari e respiratorie. L’aggiornamento dell’analisi della mortalità relativo al periodo 2006-2013”“tra i residenti eccessi di, della mortalità generale e per grandi gruppi. Nella popolazione residente (uomini e donne) risultaanche ildi decesso per le ...

RosannaMarani : Ex-Ilva di Taranto: studio conferma aumento di tumori in città - gabrypez1 : RT @giornalettismo: Lo studio della @AIEpidemiologia conferma l'aumento di malattie oncologiche a #Taranto anche per giovani e bambini: 'In… - giornalettismo : Lo studio della @AIEpidemiologia conferma l'aumento di malattie oncologiche a #Taranto anche per giovani e bambini:… -