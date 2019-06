Marco Columbro in difficoltà | Berlusconi per aiutarlo compra la sua villa a tre piani

attualitavip.myblog

(Di giovedì 6 giugno 2019) Per tanti anniè stato un volto di Canale 5: come dimenticare le sue trasmissioni, da Paperissima a Scherzi a parte, i 13 Telegatti vinti, e tanto altro. Poi quei problemi di salute, un aneurisma cerebrale nel 2001 e una carriera che si interruppe bruscamente: restò comunque l’amicizia con Silvio, che a quanto pare lo avrebbe recentemente aiutato per risolvere i problemi economici che lo attanagliano. Secondo quanto scrive oggi il quotidiano Il Tempo, in un articolo firmato da Fosca Bincher,– in fortifinanziarie – avrebbe infatti venduto proprio a(o meglio, alla società Dueville, di proprietà dell’ex premier) la suaa trea Basiglio, nel complesso Milano 3. Un gesto d’aiuto, per un amico trentennale, per consentirgli di avere un po’ di respiro: era già successo con Mariano Apicella, di cui...

