“Continui a prenderci per il c***” E scoppia la bufera su Rocco del trono over

caffeinamagazine

(Di giovedì 6 giugno 2019)Fredella ha abbandonato lo studio deldi Uomini e Donne poco prima che il dating show andasse in pausa estiva. E lontano dalle telecamere l’ex cavaliere e corteggiatore di Gemma Galgani ha subito trovato l’amore scatenando così la rivolta dei fan. Giorni fanon ha svelato il nome della sua compagna ma condiviso foto che lo ritraggono in compagnia della nuova fidanzata, che abbraccia e bacia, e in cui appare sorridente. “Vi presento la mia metà, il bello deve ancora venire. Innamorati”. Un fidanzamento a tempo di record per molti fan del, che hanno quindi accusatodi aver lasciato il programma di Maria De Filippi perché aveva già una compagna.però non è stato a guardare. Alla vista di quelle accuse ha deciso di replicare. (Continua dopo la foto) “Vi rinfresco la memoria – ha scritto – Otto mesi di corteggiamento e sono stato preso in ...