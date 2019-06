Bentley - Alla Pikes Peak 2019 con la Continental GT - VIDEO

quattroruote

(Di giovedì 6 giugno 2019) Latornaricerca di un record per le auto di serie e per questo motivo ha allestito un esemplare unico dellaGT. Dopo il successo della Bentayga nel 2018, la coupé inglese è chiamata anche a celebrare il secolo di storia del marchio e per questo esibisce il numero 100 nella mascherina anteriore. Rays Millen contro il tempo. Con un tempo di 10 minuti e 26 secondi da battere, laha avviato la messa a punto dellaGT con motore W12 che sarà affidata a Rays Millen, ma per il momento le caratteristiche tecniche non sono state svelate. Al di là della livrea speciale, la vettura sembra infatti molto simile al modello normalmente commercializzato, inclusi i cerchi di lega, mentre assetto e prese d'aria frontali sembrano essere stati ritoccati per l'occasione. La gara si terrà il prossimo 30 giugno e lasarà inserita nella ...

quattroruote : La #Bentley torna alla #PikesPeak con la #ContinentalGT: il video - PlanstudioSrl : Il rilascio di #MicroStation V8i SS10 segna un allungamento nella support policy di Bentley System per le versioni… - LiveGPit : #BlancpainGT Bentley torna alla vittoria nella 1000 Km del Paul Ricard Di @officialroar ?? -