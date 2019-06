wired

(Di giovedì 6 giugno 2019) (Foto: Konstantin Maslak/Getty Images) A, e precisamente nei comuni die Statte,dell’impianto siderurgico ex, lagenerale risulta ine su un totale di poco meno di 26mila bambini nati tra 2002 al 2015, ben 600 soffrono di una malformazione congenita, vale a dire il 9% in più dell’atteso. Sono questi alcuni degli allarmantiappena emersi dal quinto rapporto Sentieri, lo studio epidemiologico nazionale dei territori e degli insediamenti esposti a rischio da inquinamento, promosso dal ministero della salute e appena pubblicato su Epidemiologia e prevenzione, rivista dell’Associazione italiana di epidemiologia. Il nuovo rapporto ha esaminato 45 siti che includono 319 dei circa ottomila comuni italiani, coinvolgendo un totale di 5.900.000 abitanti, per il periodo di tempo tra il 2006 e il 2013. In particolare nel Sin (Sito ...

audis_it : RT @teresabagnoli: Un patto per la rigenerazione, @UnindustriaRE definisce il ruolo dell'industria nel progresso sociale, nella digitalizza… - MilanoCitExpo : Area dell’ex Ilva: nuovi dati mostrano a Taranto mortalità e malformazioni in eccesso… - teresabagnoli : Un patto per la rigenerazione, @UnindustriaRE definisce il ruolo dell'industria nel progresso sociale, nella digita… -