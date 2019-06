In un mese perde madre e figlio! Il mese dopo muore anche lei (Di mercoledì 5 giugno 2019) Prima la sua malattia, poi in poco meno di un mese l'improvvisa scomparsa sia dell'anziana madre che del giovane figlio di 25 anni, che hanno aggravato le sue già precarie condizioni di salute, infine il suo decesso in un letto d'ospedale. È il terribile destino che sembra essersi accanito nel giro di pochi mesi contro la famiglia di Giovanna Gianesini, una donna veneta di 53 anni residente a Schio, in provincia di Vicenza, deceduta nei giorni scorsi all'ospedale Alto Vicentino di Santorso. Come raccontano le cronache locali, tutto è iniziato pochi mesi fa quando alla donna, di professione psicologa e ricercatrice all’Università di Verona, è stata diagnosticata una terribile malattia. Sono partite le cure ma in poco tempo le sue condizioni si sono aggravate tanto da richiedere il ricovero in ospedale.



Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video... (Di mercoledì 5 giugno 2019) Prima la sua malattia, poi in poco meno di unl'improvvisa scomparsa sia dell'anzianache del giovane figlio di 25 anni, che hanno aggravato le sue già precarie condizioni di salute, infine il suo decesso in un letto d'ospedale. È il terribile destino che sembra essersi accanito nel giro di pochi mesi contro la famiglia di Giovanna Gianesini, una donna veneta di 53 anni residente a Schio, in provincia di Vicenza, deceduta nei giorni scorsi all'ospedale Alto Vicentino di Santorso. Come raccontano le cronache locali, tutto è iniziato pochi mesi fa quando alla donna, di professione psicologa e ricercatrice all’Università di Verona, è stata diagnosticata una terribile malattia. Sono partite le cure ma in poco tempo le sue condizioni si sono aggravate tanto da richiedere il ricovero in ospedale.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...

_cristiano73 : @matteomigoni @Alberto_Migoni madonna come Vi siete infrociti voi due..... dovreste fare un mese a Vicenza per rec… - clumsywitch : Fun fact, almeno una volta al mese guardo il video dei due bambini allo zecchino d’oro di Vicenza, le luci, I SASSI… - Stefano_Balasso : Ho fatto un mese di tirocinio in cardiochirurgia a Vicenza. TUTTI i pazienti del reparto erano fumatori. Non fumat… -