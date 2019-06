Sicilia | Miccichè Fi | ' Nessuna voglia di rottura con Musumeci'

Sicilia : dibattito su ex province - aula sospesa per incontro Miccichè-Musumeci : Palermo, 4 giu. (AdnKronos) - La seduta dell'Assemblea regionale Siciliana è stata sospesa per cinque minuti in attesa di un incontro tra il Presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè e il Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci. L'argomento da affrontare è l'emendamento sulla data delle ele

Sicilia : Cantarella (Lega) - 'Micciché? Disco rotto di insulti e rancori' (2) : (AdnKronos) - Sulla questione della tonnara di Favignana, Cantarella ha poi aggiunto: "Il sottosegretario Manzato ha già risposto nel merito ma mi sento di poter dire che le nostre europarlamentari Annalisa Tardino e Francesca Donato solleveranno presto il tema delle quote tonno in Europa. E’ sulla

Sicilia : Cantarella (Lega) - 'Micciché? Disco rotto di insulti e rancori' : Palermo, 1 giu. (AdnKronos) - "Micciché è un Disco rotto di insulti e rancori, non possiamo perdere tempo a inseguirlo su questo campo. Abbiamo da onorare con il nostro lavoro la grande fiducia dei Siciliani nei confronti di Matteo Salvini e della Lega". Così Fabio Cantarella, responsabile enti loca

Europee : Miccichè (FI) - '17% in Sicilia impossibile senza Romano e polo moderato' : Palermo, 28 mag. (AdnKronos) - "senza l’apporto di Saverio Romano non sarebbe stato possibile raggiungere il 17% in Sicilia. L’obiettivo, pienamente centrato, era rappresentare un modello di polo moderato e il successo elettorale di Forza Italia è da ascrivere al successo di questo modello". Lo dice

Europee : Miccichè - 'in Sicilia FI argina Lega e raddoppia risultato nazionale' : Palermo, 27 mag. (AdnKronos) - "Non posso che essere soddisfatto: abbiamo preso il 17% che è il doppio del risultato nazionale, abbiamo superato il Pd che era un risultato che sembrava assolutamente impossibile e abbiamo limitato il danno della Lega che in Italia fa proseliti e qui fa il 20% per mir

Elezioni : Miccichè - 'Dirò a Berlusconi che la Lega in Sicilia non sfonda' : Palermo, 13 mag. (AdnKronos) - "Sento Berlusconi quasi ogni giorno, e oggi gli dirò che La Lega in Sicilia non sfonda, non ha vinto niente. Ha tentato apparentamenti vari e l'unica cosa che gli è riuscita è il ballottaggio di Caltanissetta, anche se lo negano, dove avevano preso l'8 per cento... Gli

Elezioni Sicilia - Di Maio : “La casta dei vari Micciché battuta dai cittadini liberi del M5s - ora soprese alle Europee” : “Il sistema di chi protegge la casta, di chi non fa rispettare la legge Anticorruzione e non taglia i vitalizi perde di fronte ai cittadini liberi del M5s. Ci davano per morti, ed evidentemente porta bene. Mi aspetto delle sorprese anche alle Europee”. È il commento, affidato a un videomessaggio su Facebook, ai ballottaggi delle amministrative in Sicilia del capo politico del Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio. ...

Sicilia : Lo Curto - 'linea politica Udc chiara - proposta Miccichè nella scia di Moro' : Palermo, 6 mag. (AdnKronos) - "La linea politica dell’Udc è stata definita in modo chiaro ed inequivocabile a livello nazionale e regionale dal segretario Lorenzo Cesa nell’alleanza con Forza Italia per le elezioni europee. Chi oggi nel partito utilizza ruoli istituzionali per mera arroganza e, dire

Udc : scontro in Sicilia su Miccichè - Lo Curto e Figuccia ai ferri corti (2) : (AdnKronos) - Secondo Lo Curto "questo è il momento di serrare le fila e raccogliere l’invito del segretario nazionale dell’Udc Lorenzo Cesa a collaborare senza se e senza ma con Forza Italia". "Il nostro obiettivo - conclude - è dar vita ad un progetto politico che parla già di futuro come ben si c

Sicilia : Cantarella (Lega) - laboratorio politico Miccichè come Frankestein : Palermo, 30 apr. (AdnKronos) - "Il laboratorio politico propugnato Gianfranco Miccichè mi ricorda francamente quello del dottor Frankenstein dove nascevano creature mostruose. La Lega continuerà a lavorare per la nascita di un centrodestra diverso anche in Sicilia". Così Fabio Cantarella, responsabi

Sicilia - volano gli stracci dentro Forza Italia tra Miccichè e Figuccia : L'uscita infelice di Miccichè ha portato reazioni dal mondo politico, in un post pubblico su Facebook esordisce Vincenzo Figuccia, UDC: 'Miccichè ha capito che i coglioni camminano in coppia. E le ...

Amministrative : Miccichè (Fi) attacca Di Maio e Salvini in Sicilia 'Mischini...' : Palermo, 27 apr. (AdnKronos) - "In Sicilia sono arrivati insieme Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Il primo dice che ci libererà dalla mafia. Mischino, non lo sa che dalla mafia noi Siciliani ci stiamo liberando da soli, dopo decenni di lotte e a caro prezzo. L’altro continua a parlare di reddito di c

Fi : Miccichè - 'in Sicilia perde pezzo di ala destra' : Palermo, 18 apr. (AdnKronos) - "Quello che emerge è che Forza Italia perde un pezzo di ala destra, mentre il Pd perde un pezzo di ala di centro, questo è molto molto interessante". Lo ha detto all'Adnkronos Gianfranco Miccichè, parlando della decisione di 'Sicilia Futura' di abbandonare il Pd e dell

Tangenti eolico - la Dia sentirà Miccichè e assessori Sicilia : La Dia sentira' come persone informate sui fatti, nell'ambito dell'inchiesta su un giro di mazzette per favorire l'imprenditore dell'eolico Vito Nicastri e il suo socio occulto Paolo Arata, il presidente dell'Ars Gianfranco Micciche' e gli assessori all'Energia Alberto Pierobon e al Territorio e Ambiente Salvatore Cordaro. Nessuno di loro e' indagato. I loro nomi risultano nell'indagine in quanto sarebbero stati contattati da Arata come tramiti ...