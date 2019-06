Pietro Tredici | il figlio di Gianni Morandi debutta con “Assurdo”

Pietro Tredici Morandi : "Figlio di papà? Sono andato dallo psicologo per anni" - : Novella Toloni Pietro Tredici , cantante emergente, parla a Vanity Fair del rapporto con il padre Gianni Morandi . Lui, che non si considera figlio d’arte, cerca di emergere con le sue forze, provando a tenere lontano il suo cognome ingombrante Pietro Morandi , in arte Pietro Tredici 22 anni bolognese, è un volto emergente della scena musicale rap. Una voce giovane che, tanto per fare un esempio, ha raggiunto quasi quattro milioni di ...

Tredici Pietro : "Vivo in villa con mio padre Morandi - ma evito i 'figli di papà'. Non chiedo regali - per star in pace con me stesso" : “Se è difficile essere figli d’arte? Vedo più vantaggi che problemi, non sono una vittima. Certo, la continua presenza del padre nella tua vita, emotivamente, è un peso. Io sono un tipo di città, lui di campagna. Poi lui è iperattivo ed è molto più social di me. Chi mi chiede di duettare con lui non ha capito niente”. Non chiedete a Pietro Morandi di rinnegare il padre Gianni, ma ...