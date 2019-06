Mondiali di Para-Archery | Vaccaro in finale per l’oro nel visually impaired 2 3

Pallanuoto - il programma del Settebello : raduni e tornei in preparazione ai Mondiali : Inizia il percorso di avvicinamento del Settebello ai Mondiali di Pallanuoto, che si giocheranno a Gwangju, in Corea del Sud, dal 15 al 27 luglio. Nella fase a gironi l’Italia sarà opposta a Brasile, Giappone e Germania: va ricordato che il Mondiale maschile, a differenza di quello femminile consegna il pass olimpico ad entrambe le finaliste. Per arrivare al meglio all’appuntamento, dato che il Settebello non prenderà parte alla ...

Mondiali di Para-Archery : brillano Mijno - Virgilio e i Visually Impaired : Campionati Mondiali Para-Archery: in Olanda brillano Mijno, Virgilio e i Visually Impaired. Realizzati 3 record Mondiali Terminato il primo giorno di gare ai Mondiali Para-Archery di ‘s-Hertogenbosh (Ned) dove si mettono in evidenza soprattutto le donne con Elisabetta Mijno terza nell’olimpico e Maria Andrea Virgilio sesta nel compound. Ottimi i risultati dei V.I. azzurri. Al termine della prima giornata realizzati 3 record ...

Mondiali di nuoto. come si prepara il Settebello azzurro : Sei chili di gnocchi al ragù. Due di pasta al sugo, uno e mezzo di riso in bianco. In vista dei Mondiali di nuoto di luglio in Corea, il menu aggiunge un buffet di verdure crude e cotte e porzioni di bresaola a profusione. È questo il pranzo-tipo della Nazionale di pallanuoto italiana in una giornata di doppio allenamento scandito tra piscina e palestra. Perché quello del Settebello è uno sport duro che richiede uno sforzo ...

Tiro con l’arco – Tutto pronto per i Mondiali Paralimpici : azzurri in viaggio per l’Olanda : Lunedì scattano i Mondiali Para-Archery: azzurri in viaggio verso l’Olanda Gli azzurri sono in viaggio verso ‘s-Hertogenbosh, in Olanda, per partecipare ai Campionati Mondiali Para-Archery che valgono anche per la qualificazione aI Giochi Paralimpici di Tokyo 2020. Lunedì le 72 frecce di ranking round che determinano il tabellone degli scontri diretti, sabato e domenica le finali in diretta streaming sul canale youtube World ...

LIVE Italia-Giappone - Mondiali calcio Under 20 in DIRETTA : rigore parato da Carnesecchi! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Giappone, ultimo match del girone B dei Mondiali di calcio Under 20. L’Italia, dopo aver battuto il Messico all’esordio (2-1) e l’Ecuador alla seconda giornata (1-0), torna in campo per la terza e ultima partita del girone B dei Mondiali di categoria: di fronte agli azzurrini di Paolo Nicolato ci saranno i pari età del Giappone. La nazionale azzurra, dopo due partite, si trova ...

Basket 3×3 - Mondiali 2019 : Italia femminile - le convocate per la preparazione. C’è il gruppo d’oro - in otto per quattro posti : Partirà il 4 giugno il raduno della Nazionale femminile di Basket 3×3, in preparazione della FIBA 3×3 World Cup (in pratica, i Mondiali) che avrà luogo ad Amsterdam dal 18 al 23 giugno. In vista della difesa dell’oro iridato conquistato un anno fa a Manila, nelle Filippine, Angela Adamoli, a campionati ormai terminati, ha convocato otto giocatrici: Maria Beatrice Barberis Debora Carangelo Giulia Ciavarella Rae Lin Marie ...

Calcio femminile - l’Italia in ritiro a Riscone di Brunico : scatta l’ultima fase di preparazione ai Mondiali : Dopo le due settimane di raduno a Coverciano, scatta l’ultima fase di preparazione ai Mondiali di Calcio femminile per l’Italia: le azzurre si sono trasferite a Riscone di Brunico, in provincia di Bolzano, dove domani sosterranno la prima seduta di allenamento. Sono 26 le atlete chiamate dalla CT Milena Bertolini. Al termine di questa fase di preparazione, mercoledì 29 maggio, l’Italia sfiderà la Svizzera a Ferrara ...

LIVE Italia 0-2 Svezia hockey ghiaccio - Mondiali 2019 in DIRETTA : si chiude il secondo terzo di gara - con un De Filippo eccezionale nelle sue tante parate : Dopo la delusione del pesante e netto 0-9 subito ieri per mano della Svizzera, la nazionale Italiana di hockey su ghiaccio torna in pista per la seconda giornata dei Mondiali, nella quale gli azzurri si opporranno ai bicampioni del mondo in carica della Svezia, dalle ore 16.15. Gli scandinavi saranno un avversario proibitivo per gli uomini di Clayton Beddoes, i quali saranno chiamati all’impresa o al tentativo (quantomeno) di limitare i ...

Mondiali di Para Ice Hockey - niente da fare per l’Italia : azzurri eliminati ai quarti dalla Corea del Sud : Gli azzurri si arrendono 6-3 alla Corea del Sud e venerdì disputeranno la gara valida per il quinto posto della rassegna iridata Ancora una volta è fatal Corea per l’Italia. Ai Mondiali di Para ice Hockey a Ostrava, in Repubblica Ceca, gli azzurri di Massimo Da Rin si arrendono ai quarti di finale alla compagine asiatica per 6-3 non riuscendo a vendicare la sconfitta di misura dello scorso anno alla Paralimpiade Invernale (1-0) nella ...

Calcio - Mondiali Under20 2019 : concluso il raduno degli azzurrini - in 21 per la preparazione della rassegna iridata : Si è concluso oggi il raduno di due giorni della Nazionale Under 20 di Calcio che si è ritrovata a Roma in vista dei Mondiali di categoria in programma tra un mese esatto in Polonia (23 maggio-15 giugno). Il CT Paolo Nicolato ha visionato 21 ragazzi nati tra il 1999 ed il 2001. Nella rassegna iridata l’Italia affronterà nella fase a gironi Messico, Giappone ed Ecuador. L’elenco degli azzurrini che hanno partecipato al raduno: Portieri: ...

Atletica - Mondiali staffette 2019 : i convocati dell’Italia per l’ultimo raduno di preparazione - ci sono Tortu e Desalu : Antonio La Torre, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di Atletica leggera, ha diramato le convocazioni per l’ultimo raduno in vista delle World Relays che si disputeranno a Yokohama (Giappone) nel weekend dell’11-12 maggio. Gli azzurri saranno impegnati sulle piste del Paolo Rosi e della Farnesina a Roma dal 22 al 27 aprile, ben 28 atleti sono stati chiamati in causa e poi si procederà con la scrematura per definire chi ...

Tennistavolo : le Nazionali assolute in raduno per preparare i Mondiali - i convocati : Doppio raduno per quanto riguarda le Nazionali assolute di Tennistavolo che a fine mese (dal 21 al 28 aprile) saranno impegnate in Ungheria nei Campionati Mondiali individuali di Budapest. Gli uomini si alleneranno fino a sabato al Centro Federale di Formia con il direttore tecnico Patrizio Deniso e il tecnico Antonio Gigliotti: presenti Mihai Bobocica e Leonardo Mutti (Aeronautica Militare), Matteo Mutti (Milano Sport Tennistavolo) e Niagol ...

Atletica Paralimpica : a Roma il secondo raduno preparatorio per i Mondiali : Si è conclusa ieri la sessione tecnica, nonché fase prepatoria ai prossimi mondiali di novembre che si disputeranno a Dubai, per gli atleti di Atletica Paralimpica Fispes (Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali). L'evento, svoltosi da venerdì 12 a domenica 14 aprile al Centro di Preparazione Paralimpica "Tre Fontane", a Roma, ha coinvolto, in questo secondo raduno, gli atleti dei settori velocità, lanci e salti. Per la sezione ...

Kickboxing – Cristina Caruso e Luca Cecchetti si preparano a difendere i titoli Mondiali : Mondiali in vista per Cristina Caruso e Luca Cecchetti Dopo la convincente vittoria ai punti contro Ilda Lelo al teatro Principe di Milano, sabato 6 aprile, Cristina Caruso si prepara a difendere uno dei suoi titoli Mondiali di Kickboxing. Cristina è campionessa del mondo dei pesi medi (tra i 62 e i 65 kg) della WAKO-PRO nello stile K-1 che permette di colpire con pugni, calci e ginocchiate. E’ anche campionessa della DSF e quindi le ...